Москвичи начали продавать билеты на концерт в «Олимпийском», бесплатно полученные за участие в голосовании на выборах президента. Сообщения о продажах появились на популярных сайтах объявлений. Стоимость варьируется от трёхсот до 3 тысяч рублей, сообщает издание The Village.