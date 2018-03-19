Москвичи начали продавать билеты на концерт в «Олимпийском», бесплатно полученные за участие в голосовании на выборах
Москвичи начали продавать билеты на концерт в «Олимпийском», бесплатно полученные за участие в голосовании на выборах президента. Сообщения о продажах появились на популярных сайтах объявлений. Стоимость варьируется от трёхсот до 3 тысяч рублей, сообщает издание The Village.
Комментарии12
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beobachter 19 марта 2018 | 23:09
Так кремляди таки подкупали избирателей? А говорят, что имели их по любви....
zapadnay 19 марта 2018 | 23:20
beobachter:
Вот чем, оказывается, ещё подпитывалась явка на выборах, помимо продуктов по сниженным ценам. Вы - галочку, вам - билетик.
a_i_zhukov 19 марта 2018 | 23:23
1. КУПЛЮ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ!
2. Путин все-таки принял участие в дЕБАТАХ. Правда, в Кремле. Правда, 19 марта. Правда, Соловьева не пригласили.
ded64 19 марта 2018 | 23:09
А почему не всем давали???...
nelibermot17 19 марта 2018 | 23:46
Участниками акции могут являться только дееспособные физические лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), но не старше 25 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и впервые участвующие в выборах
abuvgrobu 19 марта 2018 | 23:10
А это последствие недавних либеральных "реформ" - готовы и маму родную продать, если на неё вдруг объявится покупатель. А мАсквичи-то, оне у нас продвинутые, в первых рядах норовят..
flyingduchman 19 марта 2018 | 23:27
Таки-да!.. действительно продают. Зашел сейчас на .... Интересно, почем мне продать такой билетик от 1996 года - "Голосуй сердцем", где добрая половина сегодняшней запутинской попсы так же бравурно агитирует за Ельцина?.. Жалко! Храню как раритет..)
hihi2raza 19 марта 2018 | 23:27
прекрасно. путинские жополизы во всей своей красе.
edun1952 19 марта 2018 | 23:35
За продажу П-на в розницу можно от оптовиков срок схлопотать.
gregor 19 марта 2018 | 23:35
Менталитет со скрепой .
ivfn 19 марта 2018 | 23:40
Ничего личного ,бизнес. Москали молодцы. Из чего хочешь денежку сделают.
Вспомнилось
В Москве в парке культуры залили каток. И захотели сделать цивилизованно, типа, как сказали,"как в Европе" - коньки на прокат давать без залога, под честное слово. И что же вы думаете произошло? Через 3 дня лавку прикрыли, потому что наши граждане умудрились за 3 дня стырить 210 пар коньков. Но это еще не все! Прикрыв лавку, стали раздавать коньки под залог 1500 рублей.
Прям в объявлении написали, мол "извините, но мы вынуждены прекратить эксперимент, и теперь вводим обратно залог, 1500 рублей".
И как вы думаете, что произошло? Граждане потащили стыренные коньки обратно?! Да-да, вы угадали! Но не с раскаянием и извинениями, а с целью впарить их как тока что взятые, и хапнуть полторы тыщи. А вы говорите - выборы вам честные подавай, млять!
snaker 19 марта 2018 | 23:42
Есть такая профессия - родину продавать.