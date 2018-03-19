Европейский союз отказался признать выборы президента России в Крыму
Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС. В Брюсселе также выразили надежду, что Москва рассмотрит те нарушения, на которые указали наблюдатели ОБСЕ. Напомним, они отметили нехватку подлинной конкуренции на выборах и заявили, что процесс сопровождался ограничениями свободы слова и свободы собраний.
Комментарии12
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aleksei123m 19 марта 2018 | 23:08
А можно было признать выборы на оккупированной территории?
alex_d 19 марта 2018 | 23:31
aleksei123m: конечно! в ираке, афганистане, косово - признали, не поморщились...
needroid 19 марта 2018 | 23:15
Стандартный набор штампов. Скучные они - эти советные европейцы...
kottigr1 19 марта 2018 | 23:18
needroid: Краденное никогда хорошего не приносит.. Теперь россиянам отдуваться за оккупацию украинского Крыма Путиным..
captainobvious 19 марта 2018 | 23:40
kottigr1: вот и США всё отдуваются и отдуваются за украденные у Мексики Техас, Калифорнию, Аризону, Неваду, Нью-Мексико и ещё пару каких- то штатов...
peresvet73 19 марта 2018 | 23:15
Поздравили Гитлера, но аншлюс признать отказались.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 23:17
Лично меня (уверен и не только меня) мнение сборища геев, педофилов, фашистов и прочего отребья абсолютно не волнует и не интересует.
olegleon 19 марта 2018 | 23:18
т.е. кто-то попросил их признать, но он ЕС отказался?
интересно, кто же просил ЕС признать выборы в Крыму??
ugiazov 19 марта 2018 | 23:31
процесс сопровождался ограничениями свободы слова и свободы собраний.\\
Получается что не было главного, что должно быть на выборах.
max3446 19 марта 2018 | 23:36
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не предлагал вводить санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом он в понедельник, 19 марта, написал в своем Twitter.
"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", - написал он.
Бу га га, после того как гансы этого полуумного климкина поставили раком, он тут же на лету переобулся что дескать про санкции не писал. Хотя вот его цитата - в комментарии немецкому изданию Bild глава МИД Украины Павел Климкин заявил: "Важно, чтобы были санкции против тех, кто продвигает проекты Путина за границей... Герхард Шредер является важнейшим лоббистом Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, как ЕС может здесь действовать".
captainobvious 19 марта 2018 | 23:38
и что, теперь Крым остался без президента? вот пичалька то... а мужики и не знают!
pedro_juares 19 марта 2018 | 23:40
и че это значит практически? в Крыму не признаем, а так - норм.
вы помидоры любите? есть люблю, а так нет.