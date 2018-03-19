Европейский союз отказался признать выборы президента России в Крыму

Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС. В Брюсселе также выразили надежду, что Москва рассмотрит те нарушения, на которые указали наблюдатели ОБСЕ. Напомним, они отметили нехватку подлинной конкуренции на выборах и заявили, что процесс сопровождался ограничениями свободы слова и свободы собраний.