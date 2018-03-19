Генсек Совета Европы поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Турбьёрн Ягланд выразил надежду, что новый президентский срок Путина станет периодом мира и процветания для российского народа, сообщает агентство РИА Новости.
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Турбьёрн Ягланд выразил надежду, что новый президентский срок Путина станет периодом мира и процветания для российского народа, сообщает агентство РИА Новости.
Комментарии8
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edyunia 19 марта 2018 | 23:08
\\новый президентский срок Путина станет периодом мира и процветания для российского народа\\
А до сих пор что было?
kottigr1 19 марта 2018 | 23:15
edyunia: Странно... Снова Путина поздравили не с победой на выборах, а с "переизбранием".. причем подчеркнуто ДО оглашения результатов выборов..
«Поздравляю с переизбранием 18 марта 2018 года на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок станет периодом мира и процветания для российского народа», – сказал Ягланд.
ostapbey 19 марта 2018 | 23:28
kottigr1: изысканный одесско-еврейский юмор..
Типа как Рабинович должен был извиниться перед Абрамовичем за оскорбление. По решению суда.
Так Рабинович и сказал:
Абрамович не сволочь????
Извиняюсь!!
nikitin43 19 марта 2018 | 23:33
ostapbey: то чем кремль называет выборами лишили
девственности и чистоты....
r88w556xl4 19 марта 2018 | 23:44
1. Явка избирателей составила 67,5%
2. Владимир Путин получает 76,6%
3. Генсек Совета Европы поздравил Владимира Путина
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От первого удара в голове у Сисяна помутилось.
От второго удара он упал на колени.
От третьего свалился навзничь, глаза его закатились и он уже не двигался.
olegleon 19 марта 2018 | 23:16
да понятно, что его запугали, предложив чай "Новичок".
nikolashin2017 19 марта 2018 | 23:16
все,иду, ребята, спать:
черта в ночь - не поминать,
а продажная бригада
пусть калымит до упада...
max3446 19 марта 2018 | 23:19
это поздравление как серпом по яйкам либеральной оппозиции.