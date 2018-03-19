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23:01, 19 марта 2018

Клиенты «АктивКапитал Банка» пожаловались на проблемы при операциях по картам

С 15 марта финансово-кредитное учреждение отказывает по любым платежам без объяснения причин, — сообщает специализированный портал Банки.Ру. В двух московских офисах «АктивКапитал Банка» сайту подтвердили, что действительно наблюдается сбой.
На прошлой неделе «АктивКапитал Банк» на своем сайте оповестил клиентов, что 17 марта обслуживания во всех офисах не будет. Изначально в качестве причины указывались президентские выборы 18 числа, впоследствии эта информация была удалена – ее заменили на обычное оповещение о нерабочем дне.

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