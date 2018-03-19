Россия заблокировала обсуждение прав человека в Сирии на заседании Совета Безопасности ООН
Против включения этого пункта в повестку выступили ещё три государства, в том числе Китай, сообщает ТАСС. Другие страны агентство не называет. Обсуждение вопроса инициировали Великобритания, США и Франция.
Комментарии16
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vedma2017 19 марта 2018 | 23:06
В Сирии, как и в России, все права есть только у одного человека.
pozordanilkiny2010 19 марта 2018 | 23:16
vedma2017: И я даже знаю имя этого человека!
gordy 19 марта 2018 | 23:36
Прав нет - и обсуждать нечего?
hastings 19 марта 2018 | 23:19
vedma2017: Права человека специально придумали на Западе, чтобы подрывать ими наши сакральные устои.
kottigr1 19 марта 2018 | 23:23
hastings: Россия - цивилизованная страна.. ! В РФ то же есть "Права человека" - их выдают в ГИБДД после сдачи экзаменов или за хорошие деньги....
blahovdav 19 марта 2018 | 23:07
Гнусная странишка путлеровская Рашка....
olegleon 19 марта 2018 | 23:08
а права какого человека они хотели обсудить? того, которого сейчас атакуют войска члена НАТО в Африне? того, кто был под бомбами в Ракке? или того, который из Восточной Гуты обстреливает Дамаск?
mitja_76 19 марта 2018 | 23:35
olegleon: А какая разница?
olegleon 19 марта 2018 | 23:40
mitja_76: большая
stebinmaku 19 марта 2018 | 23:09
"Права человека - непреложная ценность. Это даже не обсуждается.."
kunst54 19 марта 2018 | 23:09
"Я тебя небольно зарежу..."
guliai_pole 19 марта 2018 | 23:20
kunst54: уточнение:
" Мы тебя не больно зарежем..."
ansata 19 марта 2018 | 23:09
У себя не соблюдаем, и другим не дадим.
beobachter 19 марта 2018 | 23:13
Это правильная блокировка. Дай Совбезу сегодня обсудить права человека в Сирии, завтра он захочет обсудить то же самое в России. А тут права чловека, который уже и не человек, а вождь, защищены дальше некуда.....
askold_rurik 19 марта 2018 | 23:17
Кто-то интересовался зачем Путин сдал китайцам Сибирь?
futbolist73 19 марта 2018 | 23:21
Не нужен СБ ООН, нужно противодействие, а не собрания и пустые разговоры!