Кабинет министров Исландии обсуждает возможность бойкота Чемпионата мира по футболу в России

Об этом со ссылкой на государственное телевидение страны сообщает издание «Фонтанка». Бойкот может коснуться только чиновников, про спортсменов и болельщиков речь не идёт. Мера рассматривается как знак солидарности с Великобританией, на территории которой отравили Сергея Скрипаля. Лондон обвиняет в покушении на бывшего полковника ГРУ Москву. Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что высокопоставленные чиновники Великобритании и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира в Россию.