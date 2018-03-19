Кабинет министров Исландии обсуждает возможность бойкота Чемпионата мира по футболу в России
Об этом со ссылкой на государственное телевидение страны сообщает издание «Фонтанка». Бойкот может коснуться только чиновников, про спортсменов и болельщиков речь не идёт. Мера рассматривается как знак солидарности с Великобританией, на территории которой отравили Сергея Скрипаля. Лондон обвиняет в покушении на бывшего полковника ГРУ Москву. Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что высокопоставленные чиновники Великобритании и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира в Россию.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 19 марта 2018 | 23:05
и когда только власти России успели пригласить лидеров других стран приехать на ЧМ?
shmuel63 19 марта 2018 | 23:13
olegleon: Не стоит хорохориться. На ЧМ,, по традиции, съезжаются высшие чиновники многочисленных стран. Это, кстата, и хороший доход для принимающей стороны..
Вообще, в последнее время ваше руководство стало делать много необъяснимых глупостей. Зачем, скажем, надо было "Новичок" связывать со Швецией, Чехией и Словакией?
hastings 19 марта 2018 | 23:16
shmuel63: и какой доход от Исландии? Где это вообще?
olegleon 19 марта 2018 | 23:24
shmuel63: возможно потому, что в этих странах есть производства, на которых можно сделать это химвещество.
и ещё. по традиции лидеры государств приезжают на территорию другого государства по приглашению или по взаимной договорённости.
aleksandr39 19 марта 2018 | 23:17
olegleon: Россия не только не приглашает лидеров стран приехать на чемпионат ,но и делает все чтобы такое не произошло в принципе ,ведь тогда лидеры зарубежных стран воочию увидят уровень коррупции и хищений на России .
olegleon 19 марта 2018 | 23:27
aleksandr39: т.е. Вы лично считаете их такими идиотами, которые не знают об этом? ну не буду спорить
nikmart001 19 марта 2018 | 23:29
aleksandr39: Ну вы загнули! И каким образом можно на стадионе увидеть уровень коррупции?
aleksandr39 19 марта 2018 | 23:34
nikmart001: Ну а как " великий вождь " знает что Россия не травила Скрипаля ,каким образом сидя в Москве ,окруженный многочисленной охраной он увидел след Чехии ,США , Англии ???
r88w556xl4 19 марта 2018 | 23:38
aleksandr39: Делает чем? Кто доказал, что Скрипала отравила Россия? Ещё вообще ничего не известно, но бодрые западные шавки услужливо бегут впереди паровоза. О ЧМ и высылке дипломатов было заявлено практически сразу после отравления, когда и речи не могло быть о том, кто виноват, так как это определяет следствие, международная комиссия и суд.
Хомяки дружно громко подтявкивают политическим провокаторам и врагам России, а потом вдруг удивляются, что же это народ их ненавидит и даёт только 1,5% голосов.
captainobvious 19 марта 2018 | 23:07
я считаю, что спортсмены из тех стран, чиновники которых примут решение о бойкот ЧМ-2018, получат возможность выступить под нейтральным флагом и без своей национальной символики. Честные спортсмены не должны страдать от политических игрищ своих политических лидеров!
salhomir_murza 19 марта 2018 | 23:12
captainobvious:
Подорвать бы эту злобную рашку и превратить ее в радиоактивную пыль. Тогда уже точно демократию можно было бы продвинуть и в Сирию, и в Турцию, и в Афганистан, и в Пакистан, и в Саудовскую Аравию с Кувейтом.
cilovit 19 марта 2018 | 23:15
salhomir_murza: Уже на продвигали и в Ирак и в Ливию и в Украину и Югославию,и Авганистан
captainobvious 19 марта 2018 | 23:28
salhomir_murza: Абдулла, подрывай! ))
aleksandr39 19 марта 2018 | 23:23
captainobvious: Настоящие патриоты ни когда не согласятся выступать по нейтральным флагом .Вспомни ,ни один спортсмен СССР не поехал в 1984 году на Олимпиаду в США .
ugiazov 19 марта 2018 | 23:36
aleksandr39: А кто бы их из СССР выпустил?
captain_ 19 марта 2018 | 23:10
Песков: «У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны».
Ггг... 20 лет жили без плана и тут на тебе! Или это он про тот план, что был в чемоданах?
salhomir_murza 19 марта 2018 | 23:16
captain_:
Путина надо только мочить извне. Этот быдловатный 86% - й генетический мусор еще 200 лет будет голосовать за Путина.
salut__521 19 марта 2018 | 23:26
Ну говняшке до ЧМ ещё дожить надо. Ещё пару "новичков", пару химбомбардировок в Сирии, пару десятков чемоданов коксу в посольствах, пару оппозиционных жмуров, и нету чемпионата и без того задрипанного.
nikmart001 19 марта 2018 | 23:26
А Исландия, это где?
idruker 19 марта 2018 | 23:29
nikmart001: за железным занавесом. Спи спокойно
nikmart001 19 марта 2018 | 23:32
idruker: И что, туда никого не пускают?
i_c_e 19 марта 2018 | 23:41
nikmart001: Да ж..па. Правда, 3я по ВВП МВФ 2017, но очевидно, что это от бездуховности. У нас хоть и 64е — зато «вождь» есть.
grizzlybear 19 марта 2018 | 23:31
Как же мы терерь без кабинета министров Исландии и ейных чиновников будем проводть Чемпионат Мира?
ovrag 19 марта 2018 | 23:41
Такое ощущение, что у Пу стоит сверх задача разорить и разрушить страну. Иначе найти объяснение его действия трудно.