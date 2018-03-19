Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на американо-британскую равзедывательную компанию...

Он занимался аналитикой. Об этом телеканалу Дождь рассказал российский бизнесмен Валерий Морозов. Он добавил, что Скрипаль перед отравлением не опасался за свою жизнь.

Сам Морозов, получивший семь лет назад убежище в Великобритании по данным Санди Таймс, пожаловался на поступающие ему угрозы убийством.

НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе «Новичок». Нервно-паралитическое вещество этой серии, как считают британские власти, было использовано для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по итогам встречи с руководителем британского МИДа Борисом Джонсоном заявил, что Москве следует передать информацию Организации по запрещению химического оружия — эксперты, которой сегодня приступили к изучению отравляющего вещества.