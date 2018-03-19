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22:30, 19 марта 2018

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на американо-британскую равзедывательную компанию

Он занимался аналитикой. Об этом телеканалу Дождь рассказал российский бизнесмен Валерий Морозов. Он добавил, что Скрипаль перед отравлением не опасался за свою жизнь.
Сам Морозов, получивший семь лет назад убежище в Великобритании по данным Санди Таймс, пожаловался на поступающие ему угрозы убийством.

НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе «Новичок». Нервно-паралитическое вещество этой серии, как считают британские власти, было использовано для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по итогам встречи с руководителем британского МИДа Борисом Джонсоном заявил, что Москве следует передать информацию Организации по запрещению химического оружия — эксперты, которой сегодня приступили к изучению отравляющего вещества.

Комментарии

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andreyko_75 19 марта 2018 | 22:37

Англия должна предоставить России факты её причастности или извинится и отвалить!

stebinmaku 19 марта 2018 | 22:42

andreyko_75: "Англия должна предоставить России факты её причастности.. "
- - - - -
Разбежались.. - это Россия должна предоставить Англии факты своей причастности..

gordy 19 марта 2018 | 22:43

@Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на американо-британскую равзедывательную компанию@


... которые его списали, чтобы не платить пенсию?

patrik03 19 марта 2018 | 22:46

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на американо-британскую равзедывательную компанию...

Прямо как Алёшка Навальный и 99% московских медийных либералов.

ostapbey 19 марта 2018 | 22:53

patrik03: а на Путина ты пашешь ОДИН?
За троих? Включая и предыдущего президента России?
Который наконец соизволил поздравить Путина с победой над народом!
Проснулся после спячки и сразу поздравил!
Хоть денег нет на подарок у Медведева.
Но доброе слово и кошке приятно, и Путину тоже!
.
Даже.;

salhomir_murza 19 марта 2018 | 22:56

ostapbey:
Убийство Путиным Скрипаля, добавило Путину 15-20% голосов ватников, которые любят когда убивают предателей Родины. Вот и думайте, кому выгодно...

ostapbey 19 марта 2018 | 23:00

salhomir_murza: так это Скрипаля замочили.. А если замочат более приличного русского человечка, то сторонников Путина будет больше 146%!!
Даже..

costs 19 марта 2018 | 22:57

скрипалей замочили по беспределу

antipatrick46 19 марта 2018 | 23:08

patrik03: "медийных либералов"... ты здесь медийный комедиант - злобный клоун русско-сирийского нефтянного магната и путинского повара, который ему не друг.

salhomir_murza 19 марта 2018 | 23:01

stebinmaku:
Россия виновата априори. Даже если она трижды не причастна к убийству тройного агента Скрипаля.

echo_shar 19 марта 2018 | 23:09

stebinmaku:
Пока ты не докажешь, что ты не верблюд, дело с места не двинется! )))

captain_ 19 марта 2018 | 23:04

Будущее раши:

Бабушка! А кем наш дедушка работал в молодости?
- Вражеский WiFi глушил над нашей Родиной!
- А ты кем работала?
- Я заучем в школе, бюллетени вбрасывала за Путина!
- А правда что щас в Америке и Европе все летают и на машинах уже не ездят?
- Дак тож один Аллах ведает!

aleksandr39 19 марта 2018 | 23:38

andreyko_75: Россия отрицает этот факт ,Лавров потребовал доказательств ,адресов ,паролей ,явок ,сама Анька Чапман не в курсе .

shlevet 19 марта 2018 | 22:38

//..НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе "Новичок"...//

Да перетопчется НАТО

olegleon 19 марта 2018 | 22:38

"НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе «Новичок»."

т.е. разведка НАТО вообще обленилась и никакой информации сама добыть не может????

sveklotron_7 19 марта 2018 | 22:45

olegleon: Типа "мы требуем предоставить информацию по предмету, по поводу которого мы уже вынесли обвинительное заключение". Дблы, блдь.

captainobvious 19 марта 2018 | 22:57

olegleon: после того, как разведка НАТО строго выполнила требования по квотированию своих сотрудников, в рамках политики афирмативных действий в пользу геев, лесбиянок, трансгендеров, цветных, лиц с ограниченными умственными способностями и прочих альтернативно одаренных продуктов западной цивилизации,... таки шо вы вообще от них ещё ожидаете, я вас умоляю ))

ostapbey 19 марта 2018 | 23:05

captainobvious: все места заняты! И надейся путем умоляния добиться места в афирмативой политике НАТО. Рогозин застолбил место под кладбище своими, личными тополями прям в подворотне НАТО. Так что даже вам, как обладателю ограниченных умственных способностей не светит карьера в НАТО. И в роли трансгендера!!
Даже..

captainobvious 19 марта 2018 | 23:11

ostapbey: а вот ответьте мне, любезнейший, на простой и откровенный вопрос: лично Вы являетесь обладателем американской карты социального страхования (Social security) и номера налогоплательщика? нет? тогда не удивляйтесь, если в ближайшей к Вашему дому комендатуре оккупационных войск НАТО, куда Вы поспешите с заявлением о приеме на работу, собеседование с Вами буду проводить именно я. И знаете что? пожалуй, я отклоню Ваше заявление. Вот чисто из вредности...

ostapbey 19 марта 2018 | 23:23

captainobvious: какой резон управдому переквалифицироваться в вашу дворницкую на должность старшего помощника к вам, как младшему дворнику?
Даже!.

captainobvious 19 марта 2018 | 23:26

ostapbey: управдом, говорите? "Ну теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее." (С)

kunst54 19 марта 2018 | 22:41

Если РФ заявляет, что этим ядом покончено и что он уничтожен, то почему тогда и не поделиться с англичанами информацией? Это помогло бы расследованию преступления, участие в котором Россия категорически отрицает.

cilovit 19 марта 2018 | 23:01

kunst54: А что России дали пробы вещества которым был отравлен Скрипаль?

sveklotron_7 19 марта 2018 | 22:43

Британцы сами траванули перебежчика, а их пиндосовкие руководители велели устроить из этого случая трешовый спектакль в преддверии выборов.
Только вот бритиши жиденько обделались. Их теперь свои же журналюги приперли к стенке требованиями доказательств, конкретики и фактуры.
Если удастся эту ситуацию грамотно раскрутить, можно успешно развалить всю западную антироссийскую пропагандистскую кампанию, включая всевозможные идиотские "обвинения во вмешательствах".
Короче..."Работайте братья!"(с)

abuvgrobu 19 марта 2018 | 22:45

Казалось, Англия серьёзная страна. Полное разочарование. Истеричная безмозглая базарная баба.

ostapbey 19 марта 2018 | 22:57

abuvgrobu: Полное разочарование..А Англия серьезная страна. И кокаин Англия дипломатической почтой не возит. Не то что истеричная безмозглая Россия с истеричной Захаровой.
Разочаровала исстеричная Россия даже нашего Трампа!!
Прямо дальше уже некуда!
Даже.

captainobvious 19 марта 2018 | 22:59

abuvgrobu: Англия - серьезная страна? Вы видели их министра иностранных дел? ещё вопросы есть? ))

glotze7 19 марта 2018 | 23:13

captainobvious: А ты российского президента видел? Ведь пролет из подворотни. Злобненький такой весь.

ostapbey 19 марта 2018 | 23:13

Если вам кажется что он похож на наркома ИД, то тут прерогатива РОССИИ. Креститесь.
Включая и потребление мимо доставки

captainobvious 19 марта 2018 | 22:53

таки я вам больше скажу, только вы не обижайтесь и ругайтесь грязными словами: Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на американо-британскую равзедывательную компанию, которая подготовила т.н. "досье на Трампа", и имел что-то сказать компетентным органам России и США, для чего собирался вместе с дочерью покинуть наконец туманный Альбион... но не успел.

bervalano 19 марта 2018 | 22:59

Подрабатывал аналитикой. Нормально!

max3446 19 марта 2018 | 23:02

Основополагающие принципы уголовного права - презумпция невиновности, подозреваемый не должен доказывать свою невиновность, все сомнения толкуются в пользу подозреваемого. Так что утверждения британцев - с большой долей вероятности и прочая чепуха, это все говорит в пользу того что Россия непричастна. А учитывая что британцы отказались предоставлять материалы следствия и скорее всего подбросили на место происшествия вещества, чтобы их нашла организация по запрещению хим оружия, и британцы же отказались допустить по жертвы российских специалистов, де факто говорит о том, что отравление совершили именно они.

ostapbey 19 марта 2018 | 23:18

max3446: сколько можно про летчика Волошина мотылять ерундой?
Вот диспетчер Карлос ввел в ступор сам АЛМАЗ АНТЕЙ!!!
И какая тут презумпция??
Презумпция ВИНОВНОСТИ России будет тогда, когда тебе кино покажут с момента выезда майора Пронина на спецзадание..
И папаша с дочерью Скрипали будут хихикать в зале суда над растегнутой ширинкой упомянутого Пронина..
Даже.

cilovit 19 марта 2018 | 23:03

Есть не гласное правило при выдаче или обмене сотрудников ,они потом не должны работать на разведовательные службы.

glotze7 19 марта 2018 | 23:15

cilovit: Ага. Типа как безграмотных к пригожину нанимать. Всё у вас по понятиям. Не глас но.

captainobvious 19 марта 2018 | 23:23

cilovit: есть и другое негласное правило: за 100 лет своего существования внешняя разведка СССР/России НИ РАЗУ не устраняла предателя, выданного на Запад по обмену. И я не думаю, что в этот раз она решили сделать исключение для Скрипаля.

echo_shar 19 марта 2018 | 23:11

По-ходу швабра-Тереза не просто уйдет в отставку, да еще и со скандалом! ))))))

razval74 19 марта 2018 | 23:26

Если бы он на амеров работал, то в его сторону пукнуть бы побоялись.
Типичная показная казнь терпилы, за которого никто не заступится. Показать " своим", что и там достанем, если сбежите.

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