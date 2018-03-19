Все школы Сыктывкара закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю простудой и гриппом заболели более 3,5 тысяч человек – в основном, дети.
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Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю простудой и гриппом заболели более 3,5 тысяч человек – в основном, дети.
Комментарии1
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ginbin_ 19 марта 2018 | 22:48
Зачищают последствия ."массовой" явки и последствия вбросов?