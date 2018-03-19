Источник: В Кремле остались довольны результатами прошедших президентских выборов
В Кремле остались довольны результатами прошедших президентских выборов, заявляют источники РБК. По их словам, высокая оценка дана по совокупности трёх параметров: отсутствие серьёзных нарушений, явка и уровень поддержки действующего главы государства.
Комментарии19
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rsilk 19 марта 2018 | 22:34
только вову ни кто не поздравил, а так все нормально))
nikitin43 19 марта 2018 | 22:36
rsilk: хоть кремль называет это выборами ))) кстати сколько бабла ушло на этот фарс ?
ostapbey 19 марта 2018 | 22:47
Путин победил!!!!!
Ура!!!
С каким счетом победил?
И кого??
А ведь раньше был СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
И вратарь Филимонов!!!
Даже..
gordy 19 марта 2018 | 22:48
"В Кремле остались довольны результатами прошедших президентских выборов, заявляют источники РБК."
Праздновать начали ещё в субботу?
rsilk 19 марта 2018 | 22:51
ikitin43: Это как свадьба по- залету..дорог и хлопоти ни кто не верит.
malanoff 19 марта 2018 | 22:35
Все до поры до времени . Просто Кремль ещё сам не осознал в послевыборном угаре.
malanoff 19 марта 2018 | 22:38
ВВП - есть экономическое понятие . и есть ВВП - нквдешное понятие . Они могут не совпасть
kottigr1 19 марта 2018 | 22:35
Если бы в эти "надутые" цифры путинских голосований кто нибудь ещё и верил...
olegleon 19 марта 2018 | 22:41
kottigr1: точно. мы же знаем, что на самом деле победил Навальный, набрав больше всех голосов.
ведь его 32,5% россиян поддержали и бойкотировали выборы
kottigr1 19 марта 2018 | 22:44
olegleon:Вас наверняка это удивит, но среди кандидатов на выборах Президента РФ не значился человек с фамилией Навальный.. Зачем же Вы тогда так тупо лжете ?
olegleon 19 марта 2018 | 22:51
kottigr1: re: "ведь его 32,5% россиян поддержали и бойкотировали выборы "
теперь понятнее?
kottigr1 19 марта 2018 | 22:58
olegleon: Навальный один из миллионов россиян бойкотировавших фальшивые путинские выборы.. Люди это сделали, что бы показать то что они не поддерживают Путина, а не для того что бы показать поддержку кому либо, кроме себя..
nikolashin2017 19 марта 2018 | 22:58
kottigr1: надуть лягушку можно раз:
пусть помнит это гондурас...
ansata 19 марта 2018 | 22:39
Конечно довольны! Можно и дальше безнаказанно гробить страну.
vulgaris_liberal 19 марта 2018 | 22:39
Только лузеры и импотенты, которых еще называют бессистемной российской оппозицией, остались недовольны и готовятся следующие 6 лет сосать лапоть
malanoff 19 марта 2018 | 22:43
vulgaris_liberal: А ты что будешь сосать следующие 6 лет ? Вижу твои лоснящиеся глаза и текущие слюни.
vulgaris_liberal 19 марта 2018 | 22:53
malanoff: Я-то на светлой стороне, т.е. на стороне победителей ;) Так что в ваших играх неудачников участие не принимаю
bond000007 19 марта 2018 | 22:50
Как "делались выборы" отчёт девушки наблюдателя https://www.youtube.com/watch?v=j-yI_ono6JA .
perrrkele_satttana 19 марта 2018 | 22:54
В кремле остались довольны!
только не РЕЗУЛЬТАТАМИ, а нарисованным "результатом"
Я представляю людей, которые готовы, ценой собственной жизни, за будущее своих детей, разодрать путина-ротенбергов, путина-сечина, путина-шувалова/бурханыча/гангрену и т.д.. Думаю, что они есть (дальнобойщиков одних, сколько).
А вот представить тех, кто будет рисковать, собой, собой, за свору этих шакалов путина?