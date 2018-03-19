В Минобороны России утверждают, что боевики в Сирии готовят атаку с использованием отравляющих веществ
Об этом стало известно от жителей Восточной Гуты, говорится в заявлении ведомства. Там также отмечается, что отравление мирных жителей может быть использовано для обвинения правительственных сил в применении химического оружия, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
uhovostro 19 марта 2018 | 22:33
Вор всегда громче всех кричит "держи вора"...
shlevet 19 марта 2018 | 22:36
uhovostro: Это вы про бритов со Скрипалем?
malanoff 19 марта 2018 | 22:59
shlevet: "Это вы про бритов со Скрипалем? "
============================
Нет , это он против Захаровой с Лавровым , которые путают кокаин , муку и отравляющие вещества. Да , еще про рязанский сахар забыл.
nanaryfive 19 марта 2018 | 22:36
uhovostro: тыж напофал бьёшь своими аргументами, однозначно, путен хочет атравить фсех скрипачей в Сирии.
uhovostro 19 марта 2018 | 22:44
nanaryfive: пашол ти в сирию са своими веаланчелями сопоги сваиму путену цилафать...
ginbin_ 19 марта 2018 | 22:45
uhovostro: Минобороны России подвезли "Новичёк"? Дури этим генисаалинусам из генштаба хватит.
metslag 19 марта 2018 | 22:55
uhovostro: С языка сорвали.
на самом деле все полнимкают, что данных таких в российском Генштабе иметь не могут.
разве только о том, что сами хотят сделать.
kolenval99 19 марта 2018 | 22:35
«.. боевики в Сирии готовят атаку с использованием отравляющих веществ..»
Новички, наверное.
tanyaya 19 марта 2018 | 22:36
Ну нормально для свежевыстиранного старого гондона: он сейчас всю Восточную Гуту зальет веществом "Новичок", а потом с выпученными глазками будет утверждать "а вы дакажыти"
Он всегда так делает.
sveklotron_7 19 марта 2018 | 22:38
Генерал-полковник Рудской:
"Мы обязаны предупредить, что в том случае, если с западной стороны будет нанесен удар по Дамаску, по правительственным кварталам, в которых между прочим находятся и военнослужащие российской армии.
И не только военнослужащие, а еще и дипломатические работники, советники, сотрудники военной полиции и Центра по примирению сторон.
Так вот, если этот удар будет, в этом случае российская сторона нанесет ответный удар не только по самим ракетам, которые не успеют достигнуть цели, но и по тому квадрату, откуда эти ракеты будут выпущены.
Это мы гарантируем.
Благодарю за внимание."
lager23 19 марта 2018 | 22:44
sveklotron_7:Саша Рудской человек, которому нельзя верить.... он лукавое трепло, что и доказал перед посадкой в Лефортово
sveklotron_7 19 марта 2018 | 22:49
lager23: Ну кто генерала С. Рудского не может отличить от А. Руцкого, тому не по теме высказываться, а по деревенскому двору курей гонять.
lager23 19 марта 2018 | 23:28
sveklotron_7: извините, что мои неуместные мысли травмировали вашу тонкую психику, а моя невнимательность вскрыла глубину ваших познаний скотного двора, но это не повод для ссоры...
Но, когда какой-то дебил с лампасами и с кашей в усах начинает разглагольствовать об обмене ударами в далёкой и чужой для меня Сирии, мои аналогии крайне устойчивы, виноват-с!
sveklotron_7 19 марта 2018 | 23:39
lager23: А кто с Вами ссорился? если только Вы сами с собой.
Что же касается лампасов и "каши в усах", то лампасов в повседневной форме высшего офицерского состава давно нет насколько я знаю, как и усов у Рудского.
Отличие умного человека от недалекого - в умении улавливать смысл и отличать главное от второстепенного. Далекость-близость Сирии - вопрос шестнадцатый. А речь идет о том, что кто-то угрожает жизням российских военнослужащих и этого "кого-то" строго предупреждают о тяжелых для этого кого-то последствиях.
ac_dc 19 марта 2018 | 22:44
sveklotron_7: но и по тому квадрату, откуда эти ракеты будут выпущены.
----------------------------
А что на войне разве не так делают?
В чем тут ультимация?
sveklotron_7 19 марта 2018 | 22:51
ac_dc: Делают. А кто говорил об ультимации? Это будничное оповещение, напоминалка таксаать.
ac_dc 19 марта 2018 | 23:20
sveklotron_7: оповещение..
---------------------------
А это еще зачем?
И потом стиль для обычной напоминалки категоричный
sveklotron_7 19 марта 2018 | 23:31
ac_dc: А че такова? Нормальный стиль, вполне американский, ими самими практикуемый, а значит и понятный.
ac_dc 19 марта 2018 | 23:37
sveklotron_7:
Не спец я в американских стилях. спорить не буду.
Хотя , если обычное дело - чем привлекло оно ваше вниманье?
sveklotron_7 19 марта 2018 | 23:46
ac_dc: Я хотел чтобы оно привлекло Ваше)...
Среди некоторой публики распространено мнение, что "путин слил", "путин ссыт" ит.д....Мне кажется это сообщение немного опровергает данные тезисы.
tanyaya 19 марта 2018 | 22:57
ac_dc: Ну что же это такое? Вы двести лет на каментах Эха. Во-всяком случае, когда я тут родилась, вы уже были.
Зачем вы реагируете на эту амебу свеклотрона-светлопункта-свеклокомбайна?
Ведь даже тупому пригожинскому троллю понятно, что это тупой пригожинский тролль.
И он рубит своё примитивное бабло (1 доширак в день и одна доза самого дешёвого наркотика) именно на ваших ответах на его тупой камент.
Друзья, будьте чистоплотнее, не травите пригожинских проститутов наркотой.
sveklotron_7 19 марта 2018 | 23:02
tanyaya: Спасибо за внимание и комплименты, мадам. Тронут...тронут))
ac_dc 19 марта 2018 | 23:15
tanyaya:
Тут другое.
Мы неоднократно дрались .
Расходились уверившись каждый в своем триумфе.
Потому тянет еще.
kottigr1 19 марта 2018 | 22:49
sveklotron_7: если этот удар будет, в этом случае российская сторона нанесет ответный удар
-----------------------------------------------------------------
В прошлый раз МО РФ то же так же грозилось, однако кривизна земли помешала российским зенитчикам разглядеть пролетающие над их головами "Томагавки"...
sveklotron_7 19 марта 2018 | 23:04
kottigr1: Нет, в прошлый не грозились. Не ...зди. Впрочем у твоих хозяев есть возможность рискнуть- проверить))
kottigr1 19 марта 2018 | 23:10
sveklotron_7:Министерство обороны России заявило, что системы противоракетной обороны начнут сбивать американские ракеты в Сирии.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство, у систем ПВО С-300 "не будет времени выяснять принадлежность ракет".
"Любые ракетные или воздушные удары по территории, контролируемой сирийским правительством, создадут явную угрозу российским военнослужащим", – цитирует " "Интерфакс" представителя Минобороны Игоря Конашенкова.
sveklotron_7 19 марта 2018 | 23:21
kottigr1: Ну дык их и сбивали, только не с-300, а Панцирями. Из 60 топоров, долетело 30-40.
Только теперь разговор совсем другой. И риски другие.
Будут не ракеты сбивать, а мочить платформы, с которых они выпущены. Чуешь разницу?
kottigr1 19 марта 2018 | 23:27
sveklotron_7: В век свободного интернета.. Ваши сказки тоскливы.. Все 60 "Томагавков" прекрасно дошли до целей и снимки со спутников, доступные к просмотру для всех, это показали..
metslag 19 марта 2018 | 23:04
sveklotron_7: Все что ты выделил жирным шрифтом, это твои жалкие придумки, вызванные сильнейшим комплексом неполноценности.
На самом деле Рудской жалко пролепетал, что хотя Россия и не может ничем помешать этому, но смотреть будет.
Чем ответили на удар по Шайрату, голубок?
Под лавку забились.
У США в этом районе 2 авианосные группировки.
sveklotron_7 19 марта 2018 | 23:17
metslag: На самом деле Рудской жалко пролепетал, что хотя Россия и не может ничем помешать этому, но смотреть будет.
Во как! То есть я тебе прямую речь генерала привожу, а ты идиот можешь сослаться лишь на свои вялые фантазии?
Чем ответили на удар по Шайрату, голубок?
А на что отвечать то, собачка?
На Шайрате не было ни российских военнослужащих, ни техники. Панцири сбили пару десятков топоров, а учитывая наличие капониров для самолетов, остальное ушло в молоко и на след. день база функционировал штатно.
Теперь же речь идет совсем о другом. Пиндосы грозяться вмазать по Дамаску, где и российские служащие и посольство. Ну пусть рискнут, если посмеют))
metslag 19 марта 2018 | 23:31
sveklotron_7: Дурак набитый, ты ее лично слышал?
Нет такой речи и не было. дебилы сочинили для дебилов и тешатся.
На шайрате не было российских военнослужащих,
потому что США заранее предупредили россиянцев об ударе.
Пан2цири ничего не сбили, идиот, они джваже теоретически не могли ирх достать по дальности.
48 из 49 томагавков достигли цели. Одна ракета не вышла из шахты.
Вы от комплекса неполноценности сами для себя сочиняете фейки и сами ими тешите друг друга.
-----------------------
По словам представителя Пентагона, капитана ВМС Джеффа Дэвиса, американские военные предупредили российских коллег непосредственно перед ударом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о том, почему российские системы перехвата ракет не были применены.
Если будет нужно, то сделают все что захотят.
Весовые категории очень разные.
ugiazov 19 марта 2018 | 23:43
sveklotron_7: Что-то ответного удара в подобной ситуации не произошло. Думаю и дальше так будет. Вот евреи ДА! Раздолбали пусковые как и обещали.
lager23 19 марта 2018 | 22:39
Ради такого дела негодяям можно отлить 1 литр "новичка" из резерва верховного главнокомандующего....
Отвлекающий манёвр, понимаешь!
solonko 19 марта 2018 | 22:46
Читать надо так: Минобороны РФ готовит в Сирии через каких-то боевиков, возможно асадовских, химическую атаку.
Ну, чтобы убедительно звучало "Это не мы!", причем не только в Сирии, а и везде.
А по факту, где Россия - там грязь, кровь, смерть, провокация, террор, война. И подлость. Во всех их проявлениях.
kunst54 19 марта 2018 | 22:46
До сих пор не понимаю, кто такие "боевики"? Говорили бы яснее. В моем представлении, в гражданской войне нет не боевиков, боевики - все.
plank1957 19 марта 2018 | 22:47
Такое чувство, что эти боевики всех извещают персонально о грядущих атаках своих потенциальных жертв. Может стоило что-нибудь поумнее придумать?