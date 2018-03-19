Актриса из «Секса в большом городе» Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

Актриса Синтия Никсон, наиболее известная своим участием в американском телесериале «Секс в большом городе», объявила в понедельник, что баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк.

«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора», — написала она в своем «Твиттере».

С.Никсон, поддерживающая Демократическую партию, подчеркивает, что в случае избрания намерена, прежде всего, бороться с проявлениями неравенства в штате, будет отстаивать доступность медицины, бороться с массовыми незаконными арестами, а также обещает отремонтировать метро.