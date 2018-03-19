Актриса из «Секса в большом городе» Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка
«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора», — написала она в своем «Твиттере».
С.Никсон, поддерживающая Демократическую партию, подчеркивает, что в случае избрания намерена, прежде всего, бороться с проявлениями неравенства в штате, будет отстаивать доступность медицины, бороться с массовыми незаконными арестами, а также обещает отремонтировать метро.
Комментарии3
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olegleon 19 марта 2018 | 22:24
"будет отстаивать доступность медицины, бороться с массовыми незаконными арестами"
это надо же так охаять американские достижения! она явно пересмотрела программы Соловьёва раз такую напраслину возводит. какие "массовые незаконные аресты" в США с их уровнем демократии и свобод?
nikitin43 19 марта 2018 | 22:26
чем отличаются актёры от телохранителей которые в губерах расеи ?
echo_shar 19 марта 2018 | 22:44
Я вот не пойму, почему в демократической Омерике нужно обязательно выдвигаться или от демократической или от республиканской партии??
И как так получилось, что штатами 200 лет подряд правит исключительно тандем из этих двух партий?
Это у американцев нет фантазии или это сговор спеслужб, элит? Как так?