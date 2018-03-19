Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода в США
Это произошло во время бета-теста.
Женщина в пригороде столицы Аризоны переходила дорогу в неположенном месте в темное время суток, заявили в полиции. Человек, который был за рулем, мог ее не заметить, но машину вел автопилот, который ориентировался на показания сканирующих лазерных дальномеров — лидаров. Почему система не сработала, не уточняется. Также не говорится, на какой скорости ехал автомобиль. Обычно во время подобных испытаний машина едет довольно медленно. В компании Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Станет ли сервис онлайн-заказа такси выплачивать компансацию, не сказали. Испытания беспилотных машин компания проводит с 2016 года. Аналогичными тестами заняты Google, Tesla и еще целый ряд конкурентов. За последние годы это первый случай гибели пешехода из-за автопилота.
Как передает агентство Блумберг, компания Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей.
Комментарии15
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shlevet 19 марта 2018 | 22:10
По законам штатов автопилот теперь получит 250 лет тюрьмы
uxo41 19 марта 2018 | 22:14
shlevet: /// а по законам расеи, убитую заставили бы оплатить ремонт авто и моральный вред пересиденту!
liquidsky__ 19 марта 2018 | 22:47
Это был бета-тест роботов над людьми.
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:17
shlevet: история движется по кругу - первой жертвой автомобиля в 19 веке тоже была женщина . Правда, - та пыталась защититься зонтиком!
chernyij 19 марта 2018 | 22:22
shlevet: по законам страны, в которой недавно были "выборы", если пилот был неприкасаемым, посадят сбитого и его родственников. Пару лет назад как раз такой случай был. Хотя, справедливости ради, был случай, когда женщина депутат от ЕР, сбившая ребёнка, получила приговор с отсрочкой на 16 лет.
shlevet 19 марта 2018 | 22:26
chernyij: Дайте угадаю, эта женщина на момент вынесения приговора была беременна?
dickson_s 19 марта 2018 | 22:29
shlevet: Вате такие новости читать не к чему. "повозка сбила пешехода" вот уровень ымперии.
shlevet 19 марта 2018 | 22:33
dickson_s: А прокладонам нужно подучить русский.
В данном случае пишется "НИ к чему"
=)):-)
olegleon 19 марта 2018 | 22:18
"Почему система не сработала, не уточняется."
потому что хреново работает. какие тут нужны уточнения? поэтому то тестирования и надо проводить на разработчиках, а не на обычных людях
ac_dc 19 марта 2018 | 22:23
olegleon:
Пьяных попов и ментов на ком дОлжно тестировать?
olegleon 19 марта 2018 | 22:36
ac_dc: друг на друге.
stebinmaku 19 марта 2018 | 22:20
..В компании Uber заявили, что пешеход тоже был на автопилоте..
fenixptero Сергей Безмолов 19 марта 2018 | 22:31
Это конец.
zurrog_ 19 марта 2018 | 22:46
В Россеи за баранкой каждый второй - автопилот.
ginbin_ 19 марта 2018 | 22:50
Это должен был быть наш нацлидер. Со стерхами порхал, с рыбками плавал, у щуки желание загадывал. Теперь его остановит только Убер.