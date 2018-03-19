Собчак передала Путину список людей, которых считает политзаключенными

Ксения Собчак передала Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь политика и телеведущей Ксения Чудинова.

Список был передан на встрече Владимира Путина с кандидатами, уступившими ему на выборах. В перечне фигурируют имена осужденного за госизмену Владимира Лапыгина, отбывающих наказание по делам о терроризме Александра Кольченко и Олега Сенцова, бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного за убийство.