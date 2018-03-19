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Эксклюзив Эха 22:04, 19 марта 2018

Собчак передала Путину список людей, которых считает политзаключенными

Ксения Собчак передала Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь политика и телеведущей Ксения Чудинова.
Список был передан на встрече Владимира Путина с кандидатами, уступившими ему на выборах. В перечне фигурируют имена осужденного за госизмену Владимира Лапыгина, отбывающих наказание по делам о терроризме Александра Кольченко и Олега Сенцова, бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного за убийство.

Комментарии

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olegleon 19 марта 2018 | 22:08

Ксюха решила полностью перехватить инициативу у Навального.

nikitin43 19 марта 2018 | 22:12

olegleon: ладно политзэки сидят , но ведь вся работящая расея находится у него в заложниках , на свою шкуру он крест поставил , может и нас закопать может и живьём , народишку это понравится .

nikitin43 19 марта 2018 | 22:18

nikitin43: поумнее его подельники уже свалили за бугор , здесь остались железняки и яровые которые как клопы выживают в любых условиях ...

kobylamay_sosetutrampa 19 марта 2018 | 22:45

Ксюшади никто не сказал, что выборы уже закончились и она может расслабить булки на ближайшие 5 лет?

in_cat_we_trust 19 марта 2018 | 23:14

kobylamay_sosetutrampa: тебе-то булки вообще нельзя расслаблять... щаз пуйло с бригадирами тебя имеют, а потом либералы нашампурят за то что крысам отдавался и лизал

gordy 19 марта 2018 | 22:56

"Ксения Собчак передала Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными. "


Выборы прошли - забудьте?

cautoff 19 марта 2018 | 22:25

olegleon: Ксения - молодец. Вот это и есть - позитивная повестка. В отличие от двусмысленного бойкота-забастовки.

sarov 19 марта 2018 | 22:57

cautoff: Обещала - сделала. Уважаю!

idshoohov 19 марта 2018 | 22:29

olegleon:
У них разные подходы. Навальный, чтобы завоевать симпатии среди простого народа, разоблачает путинские кошельки и вообще богачей. Люди ведь не любят богатых.
У Собчак более политический подход, она хочет сменить авторитарную систему на демократическую.

tm_moskva 19 марта 2018 | 22:35

olegleon: Она умнее надутого якалку _Лехи, как бы к ней не относились/гламурная барышня с наследством Домами) и я в т.ч.
Наблюдая за Ксенией и Алексеем, последний явно проигрывает - злится, завидует, ведет себя не по-мужски. А сам герой предпочитает помалкивать о том как не чинясь воспользовался подачкой/голосами от ЕД для регистрации на выборах мэра.

andreyko_75 19 марта 2018 | 22:40

Надеюсь в этом списке нет украинских террористов отбывающих заслуженное наказание?!

costs 19 марта 2018 | 22:59

andreyko_75: есть 2 чел

cherepovets 19 марта 2018 | 22:11

Ласково потреплет за ушком и скажет: Спасибо Ксюша, решила как лямы-то потратишь?

master_analitik 19 марта 2018 | 22:14



Собчак - если нужно, умеет добиваться поставленных целей. Она даже в Чечне набрала себе дополнительные голоса.

nikolashin2017 19 марта 2018 | 22:20

master_analitik:
наливая ,не зевай
и смотри стакана край...

blindpew_33 19 марта 2018 | 22:16

Ну все, все, хватит уже. Спектакль окончился, вышла-поклонилась - и обратно в гримерку. Не надо слишком уж вживаться в роль, Ксюша.

yvl45 19 марта 2018 | 22:35

blindpew_33: Ей вживаться не надо, для таланта нет преград....

nikolashin2017 19 марта 2018 | 22:45

blindpew_33: уж,зал пустой,погасли свечи,
а ксюша все поклоны бьет:
ей не важны со сцены речи,
она бабло себе кует...

caries 19 марта 2018 | 22:29

многоходовочка ?

clandestino 19 марта 2018 | 22:31

Зря время потратила. У него давно этот список есть.

opponent70 19 марта 2018 | 22:37

clandestino: На публику-то надо сделать озабоченный вид!

ruthenocene 19 марта 2018 | 22:42

Что-то Ксения увлеклась процессом...
В кассу надо идти, в кассу! А не бумажки всякие подсовывать. Эти бумажки оплате уже не подлежат!..

bond000007 19 марта 2018 | 22:52

Как "делались выборы" отчёт девушки наблюдателя: https://www.youtube.com/watch?v=j-yI_ono6JA

(комментарий скрыт)

apels 19 марта 2018 | 23:06

А он сам не знает?
Что в заголовке? "Прошу освободить или помиловать или довожу до Вашего сведения.?
И что она этой челобитной просит?

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