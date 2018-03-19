Канцлер Германии, а также президенты Турции, Финляндии и Италии поздравили Владимира Путина с победой на выборах
В Кремле также сообщили о поздравлении лидера Франции Эммануэля Макрона. Впрочем, в заявлении Елисейского дворца, выпущенном по итогам переговоров президентов Франции и России о поздравлении ничего не говорится. Многие лидеры западных стран на победу Владимира Путина не отреагировали.
Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков в эфире «Эха Москвы» высказал мнение, что, возможно, они дожидаются окончательных официальных итогов.
В Белом доме заявили, что не планируют поздравлять Владимира Путина. Там также отметили, что результатами выборов в России не удивлены, — сообщает агентство Рейтер.
Комментарии38
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nanaryfive 19 марта 2018 | 22:06
Путен исхой купил фсе паздравления.
master_analitik 19 марта 2018 | 22:12
nanaryfive:
России следует создать сайт Миротворец-2, по примеру украинского, который до сих пор не осудили страны "цивилизованного запада", а это значит, что этот сайт является демократическим. Поэтому сайт "Миротворец-2" должен печатать информацию о всех бессовестных людях и засранцах, которые не поздравили всенародно избранного Президента России с победой.
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:22
nanaryfive: скрепя сердцем , соблюли рамки приличия! Что ж , он еще наложит кучу им под дверь, наивным !
olegleon 19 марта 2018 | 22:27
igorrrpadlowitchs: они же знают, что если не поздравят, то Россия отравит их или нападёт на их страну ядерными ракетами. ведь так?
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:31
olegleon: просто не хотят с дураками связываться!
olegleon 19 марта 2018 | 22:44
igorrrpadlowitchs: а смелые лидеры Украины и прибалтийских стран решили испытать судьбу и связаться???
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:51
olegleon: просто они долго находились на одной территории и прекрасно знают повадки этих дураков . Они - то понимают, что попытки договориться с дураком - бесполезны!
kobylamay_sosetutrampa 19 марта 2018 | 22:31
igorrrpadlowitchs: "скрепя сердцем , соблюли рамки приличия!"----------Тебе - мудаку безмозглому откуда известно, что у них там "скрипело"? Или может быть они с тобой советовались: поздравлять или не поздравлять?
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:54
kobylamay_sosetutrampa: кто о чём, а беззубые о зубах!
glotov 19 марта 2018 | 22:39
igorrrpadlowitchs: Вы уж определитесь, " скрепя сердце", или "скрипя зубами". А то у Вас два в одном вышло.
alehan00074 19 марта 2018 | 23:08
кремлю естественно начхать на совейско-рашинский скот, который своим вчерашним якобы "выбором" подтвердил лишь то, что самостоятельно способен разве что обосраться в стойле...:(( но вот мнение ведущих держав мира, таких как Великобритания, Франция, Германия, Япония и США интересно
кто будет поздравлять ботоксного царька третьеразрядной бензоколонки на задворках Европы??? Думаю, Трамп, когда освободится, похлопает по плечу рашинского фюрера:)))
efilika 19 марта 2018 | 23:22
nanaryfive: ну он же пока еще не совсем похож на корейского лидера, еще можно отделаться нотой вежливости.
olegleon 19 марта 2018 | 22:06
"Многие лидеры западных стран на победу Владимира Путина не отреагировали. "
лидеры Эстонии, Украины, Латвии и Литвы?
а лидеры Андорры к ним присоединились?
nanaryfive 19 марта 2018 | 22:11
olegleon: Ани фсе абидель шо путен атравил скрипача хазом.
aleksandr39 19 марта 2018 | 22:12
olegleon: Ну все Россия опять встала с колен ведь Турция поздравила .
able_seamans 19 марта 2018 | 22:31
aleksandr39: Когда поздравляли, то держали дулю в кармане ))).
kottigr1 19 марта 2018 | 22:39
able_seamans: Канцлер Германии, а также президенты Турции, Финляндии и Италии поздравили Владимира Путина с победой на выборах
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Всё таки не может "Эхо" как рупор "Газпрома" писать совсем правдиво..
Никто из европейских лидеров не стал поздравлять Путина с победой на выборах.. Ограничились поздравлением "с переизбранием".. причем демонстративно до официального оглашения результатов..
tks 19 марта 2018 | 22:17
olegleon: Первыми были лидеры Абхазии, Ю.Осетии, Вануату и Науру... а в Европе - от Сербии пришло )))
olegleon 19 марта 2018 | 22:29
tks: первым был Си. ну это лидер одной небольшой страны где-то в Азии. но мы же понимаем, что пока президент Эстонии не поздравит то это никакая не победа на выборах. а без поздравлений от Петра Порошенко весь мир не признает результаты. ))
costs 19 марта 2018 | 23:04
olegleon: эSSтонцы поздравят после трампа
tks 19 марта 2018 | 22:08
Месть и Ответка за непоздравлялки будет страшно мощной!
aleksandr39 19 марта 2018 | 22:16
tks: Что ,опять увеличат тарифы ЖКХ ,подымут цены на бензин и продукты для народа России ??
tks 19 марта 2018 | 22:38
aleksandr39: Хуже!! Телек каждому подарят!
smith_1984_ 19 марта 2018 | 22:10
Ну вот насколько я знаю,Обама в 2012 тоже не поздравлял.
tks 19 марта 2018 | 22:15
smith_1984_: Обама гадит!!
andy66 19 марта 2018 | 22:12
ну чо, Гитлера тоже в свое время поздравляли... и руку пожимали... и на трибуне рядом стояли.
Представляете сколько народу с ним перефотографировалось за 11 лет?
А потом все эти фотки уничтожали, вместе с негативами, чтобы потомки не узнали. Нет ничего нового под солнцем.
nanaryfive 19 марта 2018 | 22:19
andy66: У вас в палате Хитлер сидит? Можна с ним сфоткаца?
ansata 19 марта 2018 | 22:15
"возможно, они дожидаются окончательных официальных итогов."
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Можно и этим себя успокаивать.
shlevet 19 марта 2018 | 22:15
Вот могут же когда захотят.
Ждем остальных застенчивых.
Они обязательно подтянутся
bratec_kot 19 марта 2018 | 22:20
А что толку от этого подсчета поздравлений? Отношене к России и в частности к путену не изменилось. И большинству из нас будет только худшать и худшать. А кто то будет летать на стерхах и радоваться жизни,,,
semper_fidelis 19 марта 2018 | 22:38
bratec_kot: > И большинству из нас будет только худшать и худшать
Я дальше больше скажу: вы все умрёте!
bratec_kot 19 марта 2018 | 22:49
semper_fidelis:
А не мешало бы пожить хорошо перед смертью
lapuh 19 марта 2018 | 22:21
Он поздравлять себя заставил
И лучше выдумать не мог.
salut__521 19 марта 2018 | 22:32
А с чем там поздравлять галерного раба? Скотская работка - вон сколько ещё себе резиденций нужно отстроить, сколько войнушек замутить, сколько бассейнов проплыть, сколько икры сожрать, сколько быдлу наобещать...
max3446 19 марта 2018 | 22:33
Кто Путина не поздравил показал себя лишь мерзским низким завистливым существом, отбросы общества в общем. Зато теже пендосы думаю поздравят кровавого петю, когда он сфальсифицирует выборы зачистив оппозицию и проведя голосование под думали автоматов добровольченских батальонов
semper_fidelis 19 марта 2018 | 22:33
> В Белом доме заявили, что не планируют поздравлять Владимира Путина
Хоботов, это мелко!
furuncul1 19 марта 2018 | 22:35
Извинись за бл@дь! - Манька не бл@lдь? Ну я извиняюсь!
citizeneco 19 марта 2018 | 22:51
Двойная мораль, руководители этих европейскик стран были бы возмущены, если бы их не допустили к участию в выборах, как российскую оппозицию в лице Навального, там такая ситуация с нарушением гражданских прав в принципе недопустима. А г-жа Меркель, как канцлер Германии, должна хорошо представлять, каким горем для всего мира и её народа обернулась политика умиротворения агрессора и слепая вера в фюрера, который также беспощадно расправлялся со своими политическими противниками, аннексировал территорию других стран и угрожал им супероружием, как это происходит сейчас в России. Но, видимо, сырьевая зависимость от России для них важнее общечеловеческих ценностей и прав человека, о которых они горазды рассуждать, как говорится “своя шкура ближе к телу”.