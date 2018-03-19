Канцлер Германии, а также президенты Турции, Финляндии и Италии поздравили Владимира Путина с победой на выборах

В Кремле также сообщили о поздравлении лидера Франции Эммануэля Макрона. Впрочем, в заявлении Елисейского дворца, выпущенном по итогам переговоров президентов Франции и России о поздравлении ничего не говорится. Многие лидеры западных стран на победу Владимира Путина не отреагировали.

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков в эфире «Эха Москвы» высказал мнение, что, возможно, они дожидаются окончательных официальных итогов.

В Белом доме заявили, что не планируют поздравлять Владимира Путина. Там также отметили, что результатами выборов в России не удивлены, — сообщает агентство Рейтер.