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Эксклюзив Эха 22:03, 19 марта 2018

Канцлер Германии, а также президенты Турции, Финляндии и Италии поздравили Владимира Путина с победой на выборах

В Кремле также сообщили о поздравлении лидера Франции Эммануэля Макрона. Впрочем, в заявлении Елисейского дворца, выпущенном по итогам переговоров президентов Франции и России о поздравлении ничего не говорится. Многие лидеры западных стран на победу Владимира Путина не отреагировали.

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков в эфире «Эха Москвы» высказал мнение, что, возможно, они дожидаются окончательных официальных итогов.

В Белом доме заявили, что не планируют поздравлять Владимира Путина. Там также отметили, что результатами выборов в России не удивлены, — сообщает агентство Рейтер.

Комментарии

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nanaryfive 19 марта 2018 | 22:06

Путен исхой купил фсе паздравления.

master_analitik 19 марта 2018 | 22:12

nanaryfive:

России следует создать сайт Миротворец-2, по примеру украинского, который до сих пор не осудили страны "цивилизованного запада", а это значит, что этот сайт является демократическим. Поэтому сайт "Миротворец-2" должен печатать информацию о всех бессовестных людях и засранцах, которые не поздравили всенародно избранного Президента России с победой.

igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:22

nanaryfive: скрепя сердцем , соблюли рамки приличия! Что ж , он еще наложит кучу им под дверь, наивным !

olegleon 19 марта 2018 | 22:27

igorrrpadlowitchs: они же знают, что если не поздравят, то Россия отравит их или нападёт на их страну ядерными ракетами. ведь так?

igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:31

olegleon: просто не хотят с дураками связываться!

olegleon 19 марта 2018 | 22:44

igorrrpadlowitchs: а смелые лидеры Украины и прибалтийских стран решили испытать судьбу и связаться???

igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:51

olegleon: просто они долго находились на одной территории и прекрасно знают повадки этих дураков . Они - то понимают, что попытки договориться с дураком - бесполезны!

kobylamay_sosetutrampa 19 марта 2018 | 22:31

igorrrpadlowitchs: "скрепя сердцем , соблюли рамки приличия!"----------Тебе - мудаку безмозглому откуда известно, что у них там "скрипело"? Или может быть они с тобой советовались: поздравлять или не поздравлять?

igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 22:54

kobylamay_sosetutrampa: кто о чём, а беззубые о зубах!

glotov 19 марта 2018 | 22:39

igorrrpadlowitchs: Вы уж определитесь, " скрепя сердце", или "скрипя зубами". А то у Вас два в одном вышло.

alehan00074 19 марта 2018 | 23:08

кремлю естественно начхать на совейско-рашинский скот, который своим вчерашним якобы "выбором" подтвердил лишь то, что самостоятельно способен разве что обосраться в стойле...:(( но вот мнение ведущих держав мира, таких как Великобритания, Франция, Германия, Япония и США интересно
кто будет поздравлять ботоксного царька третьеразрядной бензоколонки на задворках Европы??? Думаю, Трамп, когда освободится, похлопает по плечу рашинского фюрера:)))

efilika 19 марта 2018 | 23:22

nanaryfive: ну он же пока еще не совсем похож на корейского лидера, еще можно отделаться нотой вежливости.

olegleon 19 марта 2018 | 22:06

"Многие лидеры западных стран на победу Владимира Путина не отреагировали. "

лидеры Эстонии, Украины, Латвии и Литвы?
а лидеры Андорры к ним присоединились?

nanaryfive 19 марта 2018 | 22:11

olegleon: Ани фсе абидель шо путен атравил скрипача хазом.

aleksandr39 19 марта 2018 | 22:12

olegleon: Ну все Россия опять встала с колен ведь Турция поздравила .

able_seamans 19 марта 2018 | 22:31

aleksandr39: Когда поздравляли, то держали дулю в кармане ))).

kottigr1 19 марта 2018 | 22:39

able_seamans: Канцлер Германии, а также президенты Турции, Финляндии и Италии поздравили Владимира Путина с победой на выборах
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Всё таки не может "Эхо" как рупор "Газпрома" писать совсем правдиво..
Никто из европейских лидеров не стал поздравлять Путина с победой на выборах.. Ограничились поздравлением "с переизбранием".. причем демонстративно до официального оглашения результатов..

tks 19 марта 2018 | 22:17

olegleon: Первыми были лидеры Абхазии, Ю.Осетии, Вануату и Науру... а в Европе - от Сербии пришло )))

olegleon 19 марта 2018 | 22:29

tks: первым был Си. ну это лидер одной небольшой страны где-то в Азии. но мы же понимаем, что пока президент Эстонии не поздравит то это никакая не победа на выборах. а без поздравлений от Петра Порошенко весь мир не признает результаты. ))

costs 19 марта 2018 | 23:04

olegleon: эSSтонцы поздравят после трампа

tks 19 марта 2018 | 22:08

Месть и Ответка за непоздравлялки будет страшно мощной!

aleksandr39 19 марта 2018 | 22:16

tks: Что ,опять увеличат тарифы ЖКХ ,подымут цены на бензин и продукты для народа России ??

tks 19 марта 2018 | 22:38

aleksandr39: Хуже!! Телек каждому подарят!

smith_1984_ 19 марта 2018 | 22:10

Ну вот насколько я знаю,Обама в 2012 тоже не поздравлял.

tks 19 марта 2018 | 22:15

smith_1984_: Обама гадит!!

andy66 19 марта 2018 | 22:12

ну чо, Гитлера тоже в свое время поздравляли... и руку пожимали... и на трибуне рядом стояли.
Представляете сколько народу с ним перефотографировалось за 11 лет?
А потом все эти фотки уничтожали, вместе с негативами, чтобы потомки не узнали. Нет ничего нового под солнцем.

nanaryfive 19 марта 2018 | 22:19

andy66: У вас в палате Хитлер сидит? Можна с ним сфоткаца?

ansata 19 марта 2018 | 22:15

"возможно, они дожидаются окончательных официальных итогов."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Можно и этим себя успокаивать.

shlevet 19 марта 2018 | 22:15

Вот могут же когда захотят.
Ждем остальных застенчивых.
Они обязательно подтянутся

bratec_kot 19 марта 2018 | 22:20

А что толку от этого подсчета поздравлений? Отношене к России и в частности к путену не изменилось. И большинству из нас будет только худшать и худшать. А кто то будет летать на стерхах и радоваться жизни,,,

semper_fidelis 19 марта 2018 | 22:38

bratec_kot: > И большинству из нас будет только худшать и худшать
Я дальше больше скажу: вы все умрёте!

bratec_kot 19 марта 2018 | 22:49

semper_fidelis:
А не мешало бы пожить хорошо перед смертью

lapuh 19 марта 2018 | 22:21

Он поздравлять себя заставил
И лучше выдумать не мог.

salut__521 19 марта 2018 | 22:32

А с чем там поздравлять галерного раба? Скотская работка - вон сколько ещё себе резиденций нужно отстроить, сколько войнушек замутить, сколько бассейнов проплыть, сколько икры сожрать, сколько быдлу наобещать...

max3446 19 марта 2018 | 22:33

Кто Путина не поздравил показал себя лишь мерзским низким завистливым существом, отбросы общества в общем. Зато теже пендосы думаю поздравят кровавого петю, когда он сфальсифицирует выборы зачистив оппозицию и проведя голосование под думали автоматов добровольченских батальонов

semper_fidelis 19 марта 2018 | 22:33

> В Белом доме заявили, что не планируют поздравлять Владимира Путина
Хоботов, это мелко!

furuncul1 19 марта 2018 | 22:35

Извинись за бл@дь! - Манька не бл@lдь? Ну я извиняюсь!

citizeneco 19 марта 2018 | 22:51

Двойная мораль, руководители этих европейскик стран были бы возмущены, если бы их не допустили к участию в выборах, как российскую оппозицию в лице Навального, там такая ситуация с нарушением гражданских прав в принципе недопустима. А г-жа Меркель, как канцлер Германии, должна хорошо представлять, каким горем для всего мира и её народа обернулась политика умиротворения агрессора и слепая вера в фюрера, который также беспощадно расправлялся со своими политическими противниками, аннексировал территорию других стран и угрожал им супероружием, как это происходит сейчас в России. Но, видимо, сырьевая зависимость от России для них важнее общечеловеческих ценностей и прав человека, о которых они горазды рассуждать, как говорится “своя шкура ближе к телу”.

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