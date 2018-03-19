Эксперты Организации по запрещению химического оружия приступают к изучению вещества, которым отравили Сергея Скрипаля...

Специалисты прибыли в британскую военную научно-техническую лабораторию Портон-Даун, — сообщает со ссылкой на источники телеканал Скай Ньюс. До этого эксперты уже побывали на месте происшествия.

Сегодня британский премьер Тереза Мэй заявила, что у Москвы был мотив отравить бывшего полковника ГРУ.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов на это сказал, что за делом Скрипаля могут стоять политические мотивы британского правительства. По его мнению, Лондон пытается отвлечь внимание от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.

Тем временем, международный скандал, разгоревшийся из-за отравления Скрипаля, затронул Швецию. МИД этой страны вызвал российского посла из-за заявлений официального представителя российского министерства иностранных дел. На днях Мария Захарова сказала, что Швеция могла быть источником отравляющего вещества.

Между тем, полиция Великобритании заявила, что расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери может продлиться много месяцев.