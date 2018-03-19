Эксперты Организации по запрещению химического оружия приступают к изучению вещества, которым отравили Сергея Скрипаля
Специалисты прибыли в британскую военную научно-техническую лабораторию Портон-Даун, — сообщает со ссылкой на источники телеканал Скай Ньюс. До этого эксперты уже побывали на месте происшествия.
Сегодня британский премьер Тереза Мэй заявила, что у Москвы был мотив отравить бывшего полковника ГРУ.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов на это сказал, что за делом Скрипаля могут стоять политические мотивы британского правительства. По его мнению, Лондон пытается отвлечь внимание от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.
Тем временем, международный скандал, разгоревшийся из-за отравления Скрипаля, затронул Швецию. МИД этой страны вызвал российского посла из-за заявлений официального представителя российского министерства иностранных дел. На днях Мария Захарова сказала, что Швеция могла быть источником отравляющего вещества.
Между тем, полиция Великобритании заявила, что расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери может продлиться много месяцев.
Комментарии13
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olegleon 19 марта 2018 | 22:04
"Сегодня британский премьер Тереза Мэй заявила, что у Москвы был мотив отравить бывшего полковника ГРУ. "
и какие же? насолить Терезе Мэй?
master_analitik 19 марта 2018 | 22:08
Я англичан не осуждаю, как и саму Англию, которая перестала быть Империей. Все страны, которые по ряду причин перестали быть империями, горько об этом переживают. Я лично видел как плакали шведы возле памятника Петру Первому в Питере, ведь именно Петр I лишил шведов имперских амбиций. Я видел как французы и поляки плакали возле стен московского Кремля. Я видел как плакали немцы при посещении Сталинграда (Волгограда). Я видел как плакали евреи у стены Плача в Иерусалиме. Поэтому я англичан не осуждаю, а даже им сочувствую, так как даже они понимают, что Россия может существовать только как ИМПЕРИЯ! И в этом нас никто не сможет переубедить, даже очередные санкции США! США должны отказаться от имперских амбиций и эти амбиции должны быть переданы тем, кто этого заслуживает по праву, а именно России!
patrik03 19 марта 2018 | 22:22
Эксперты Организации по запрещению химического оружия приступают к изучению вещества, которым отравили Сергея Скрипаля...
Эксперты? Зачем это? Завтра главы ЕС выносят санкции российским чиновникам и отраслям российского ВПК виновным в отравлении Скрипалей, а вы каких-то там экспертов. Не надо быть такими бюрократами.
nelibermot17 19 марта 2018 | 22:33
Только приступают? То есть вещество запросто может оказаться и не "новичком" вовсе?
sirwalterscott 19 марта 2018 | 22:33
.... Тем временем, международный скандал, разгоревшийся из-за отравления Скрипаля, затронул Швецию ....
зря вы шведы так сразу посла вызывать,
дура Машка она у нас - просто дура.
pavelmistery 19 марта 2018 | 22:34
master_analitik: Ой как я смеялся ))) Я вначале думал, что всерьёз пишите подобные комментарий, потом сообразил, что это вы так прикалываетесь над туповатым лже патриотами ))
captain_ 19 марта 2018 | 22:17
— Подскажите адрес персонального интернет-сайта президента России.
— Путин собака России точка нет...
alis_kirs 19 марта 2018 | 22:07
Мне вот что интересно. Кто-нибудь из тех, кто радостно вопит о вине России, задумался хоть раз о том, что на территории Великобритании, за довольно непродолжительное время, произошли два знаковых убийства с применением веществ, если верить англичанам, которые могли навредить окружающим людям?
Ну хорошо. Возьмём за исходное, что Россия расправляется со своими предателями. Вопросы:
1. Почему только на территории Великобритании?
2. Зачем средствами, негативное применение которых, превысит любой возможный "плюс"?
3. Почему не гибнут предатели в от подобных деяний в США?
4. Почему все подобные инциденты происходят в самые ненужные для России моменты?
Ау! Поклонники Запада.... Ответы будут? И не на один вопрос, а на все...
nikitin43 19 марта 2018 | 22:22
alis_kirs: почему только в британии ? в россии как начали с холодова и Политковской так и мочат как Немцова , Эстемирову , свидетелей по знаковым делам ....
olegleon 19 марта 2018 | 22:33
nikitin43: а почему тогда Шендерович и прочие на Украине до сих пор живы?
только просьба не шутить, что СБУ круче МИ5 и лучше работает
shlevet 19 марта 2018 | 22:13
Что-то за делом Скрипаля и его дочери не видно их самих.
Как они вообще?
Живы ли?
Может надо им чего?
a8olduin 19 марта 2018 | 22:14
Сегодня британский премьер Тереза Мэй заявила, что у Москвы был мотив отравить бывшего полковника ГРУ.
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Да прям так хотели отравить, кушать не могли.
nanaryfive 19 марта 2018 | 22:27
Ненадо экхспертов. Путен замачил скрипача, как к бабке Терезе не ходи.