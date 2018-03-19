Сборная Бразилии провела первую тренировку в Москве перед товарищеским матчем с командой России
Бразильские футболисты тренировались вместе с молодежной командой московского «Спартака» в Тушино. Это связано с тем, что гости прибыли не в полном составе, — сообщает агентство «Р-Спорт». Встреча сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе «Лужники». Пока болельщики купили около 50 тысяч билетов, — сообщили в РФС. Арена вмещает больше 80 тысяч зрителей.
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the_same__sandro__ 19 марта 2018 | 21:41
Бразильцам будет непросто. На каждого Неймара у нас есть Дзюба.