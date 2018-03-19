Верховная Рада в ближайший четверг рассмотрит представление генпрокурора Украины на задержание и арест Савченко
Верховная Рада в ближайший четверг рассмотрит представление генпрокурора Украины Юрия Луценко на задержание и арест депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя президента в парламенте Ирину Луценко. Она представляет блок Петра Порошенко. Луценко заявила, что вместе с коллегами по фракции будет голосовать за снятие неприкосновенности, арест и задержание. Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной Рады.
Комментарии5
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metlag 19 марта 2018 | 21:40
Дура Савченко была, дурой и осталось. Но упрямая и упертая дура.
Еще большие в России сделали из нее героиню.
dobro_vam_v_dom 19 марта 2018 | 21:44
СВОБОДУ НАДЕЖДЕ САВЧЕНКО!!!
uaslavaua 19 марта 2018 | 21:47
metlag: Да это и так понятно, что у неё с головой не все в порядке. Нормальная баба полезет на фронт и будет внешне выглядеть как мужик?
А здесь и так понятно, что завербовали ФСБ, после освобождения с РФ защищает бандитов в лугандонии, вполне может быть что и теракт хотелось совершить
ematveev 19 марта 2018 | 21:45
Украина в своем репертуаре... Что ни новость оттуда - то перл.
andrey_yrich__a 19 марта 2018 | 21:48
Савченко арестовывают? Что, опять?!