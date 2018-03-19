Верховная Рада в ближайший четверг рассмотрит представление генпрокурора Украины на задержание и арест Савченко

Верховная Рада в ближайший четверг рассмотрит представление генпрокурора Украины Юрия Луценко на задержание и арест депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя президента в парламенте Ирину Луценко. Она представляет блок Петра Порошенко. Луценко заявила, что вместе с коллегами по фракции будет голосовать за снятие неприкосновенности, арест и задержание. Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной Рады.