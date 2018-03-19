Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны
Об этом сообщает агентство Блумберг. Представитель Сейф аль-Ислама Каддафи сказал, что цель выдвижения – спасение Ливии. Муаммар Каддафи руководил государством с конца 60-х годов. Он был убит в ходе восстания в 2011 году.
Комментарии1
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nikitin43 19 марта 2018 | 21:36
жалко у нашего презика нет сына , возможно злоба это от того что вован бракодел ?