Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны

Об этом сообщает агентство Блумберг. Представитель Сейф аль-Ислама Каддафи сказал, что цель выдвижения – спасение Ливии. Муаммар Каддафи руководил государством с конца 60-х годов. Он был убит в ходе восстания в 2011 году.