В Белом доме не планируют поздравлять Владимира Путина с переизбранием президентом России
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Хоган Гидли, передает агентство Рейтер. В Белом доме также отметили, что не удивлены результатом голосования.
Комментарии26
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echo_shar 19 марта 2018 | 21:37
Это вмешательство в выборы в России.
В Свою очередь я обещаю вмешаться в выборы в штатах. Буду распространять Любую порочащую информацию об обеих партиях правящего тандема в штатовских сегментах соцсетей.
Даешь Революцию в СыШыА!!! )
nikitin43 19 марта 2018 | 21:40
echo_shar: а еслиб сша не вмешивались как говорит российское гестапо эта как бы расея поднялась )))))
dobro_vam_v_dom 19 марта 2018 | 21:46
Страшно, что у этих пиндосских дебилов есть ядерная кнопка...
arb40 19 марта 2018 | 21:50
dobro_vam_v_dom:
Теперь у всех есть! И даже две!
Мы ж по Флориде виртуально вмазали, забыл? А теперь ждем поздравления... Ну, это уж совсем..., просто ох.... можно!
sumars 19 марта 2018 | 21:50
dobro_vam_v_dom: ты с перепоя Пыню попутал
piter_ug 19 марта 2018 | 21:38
Ну поздравьте пересидента с достижением рейтинга Каддафи и Чаушеску.
nanaryfive 19 марта 2018 | 21:48
piter_ug: А хто в роли народа будет? Элехтарат Навального? )))
nikitin43 19 марта 2018 | 21:38
смешно , но выборами этот фарс нызывают только в расеи и далеко не все.
kottigr1 19 марта 2018 | 21:39
Пиндосы не стали поздравлять Путина с переназначением, Меркель, Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры нашли формулировки, где так же нет поздравлений и признания легитимности Путина..
Получается, что фальш-выборы Путина годятся лишь для внутреннего употребления.. Российский пипл и такое говно схавает..
shlevet 19 марта 2018 | 21:48
kottigr1: Нет, получается что эти самые европейцы просто невоспитанные люди
kottigr1 19 марта 2018 | 21:51
shlevet: С какого перепуга они должны поздравлять "бананового Диктатора" переизбравшего себя на подтасованных и сфальсифицированных выборах ? Царь то - не настоящий !
killbalafre 19 марта 2018 | 21:39
Да, Володька, хоть тебя и любит нация боярышника, но цивилизованному миру ты откровенно поюх
xoxlolox 19 марта 2018 | 21:40
А шо так!? Денюжку жалко зря потраченную на местную демшизу и ололешку халяльную ?
solonko 19 марта 2018 | 21:45
xoxlolox: И много потратили?
lager23 19 марта 2018 | 21:52
xoxlolox: Мой друг, пожалуй, вы - единственный на этом сайте, кто искренне даёт волю своим эмоциям! Да, не все получается вследствие особенностей психики, но в наш век толерантности это - не помеха; продолжайте радовать меня своей исключительной целеустремлённостью и активностью в сетях!
Ваш Герман.
solonko 19 марта 2018 | 21:42
Как-то хреновенько Путин добивается уважения к себе и к России.
arb40 19 марта 2018 | 21:52
solonko:
А зачем по Флориде виртуально стреляли? Ча, поздравят.... через годик! Жди теперь!
Удивляюсь, что кто-то обижается...!
bratec_kot 19 марта 2018 | 21:42
Да мы сами не удивились. В 2012 67% было, сейчас страна вообще в жопе, а мы 79% выдаем!! Просто мы мазохисты)))
curious69_ 19 марта 2018 | 21:44
Никак Путин не добьётся "любви" америкосов , как не добился Остап Бендер любви польской красавицы Инги Зайонц...
echo_shar 19 марта 2018 | 21:51
curious69_:
А оно нужно? Китаю как по фиг. Просто бизнес. Ничего личного. Нужно брать пример.
bratec_kot 19 марта 2018 | 21:51
curious69_:
Не Остап, а его друг, - Коля Остен- Бакен. И как раз добился, о чем Инга потом пожалела)))
neyexo 19 марта 2018 | 21:48
не смогли удивить
надо было оригинальнее что-нибуль придумать
antimrakobes 19 марта 2018 | 21:50
Непонял! Их что, не оповестили о трампнаше???
lager23 19 марта 2018 | 21:50
Это немного обидно, не правда ли?
Путен В.
eduard53 19 марта 2018 | 21:51
Подумаешь, какой-то один белый дом не поздравит нашего победителя!
Зато все жёлтые дружно за него голосуют, и готовы поздравить, даже если
их делегатов и, хватая на подходе к кремлю, возвращают на место ...
putin_itogy 19 марта 2018 | 21:53
Отлично!
Поддерживаю решение Госдепа,
и президента США Трампа!
путин - незаконен.