Скотленд-ярд: Расследование дела об отравлении Сергея Скрипаля займет много месяцев
Расследование дела об отравлении Сергея Скрипаля займет много месяцев, — заявляют в Скотленд-ярде. Британская полиция называет покушение на бывшего полковника ГРУ одним из самых масштабных дел в практике контртеррористического подразделения. Тем временем, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что за делом Скрипаля могут стоять политические мотивы британского правительства. По его словам, Лондон хочет отвлечь внимание от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза. Аналогичное заявление несколько минут назад распространил российский МИД.
Комментарии15
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captainobvious 19 марта 2018 | 21:31
да хоть много лет, всё равно потом придется приносить официальные извинения России за своё базарное хамство...
metlag 19 марта 2018 | 21:38
captainobvious: Мечуктся в истерике кремлины, пронимают, что в этот раз нарвались капитально.
Думали, что если попадутся, то дело спустят на тормозах, как в прошлый раз.
Но времена другие и люди другие на ДАУНИНГ СТРИТ И В БЕЛОМ ДОМЕ.
Так что драть будут по полной и долго.
captainobvious 19 марта 2018 | 21:41
metlag: у Вас словесный понос, срочно вызывайте врача.
gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 21:42
lacosta1969: Да, удило, негавнюки только те, кто это сделал.
Всякие там плешивые ботоксные физиономии.
captainobvious: // да хоть много лет, всё равно потом придется приносить официальные извинения России за своё базарное хамство... //
Уже заметно, что путирастическому миду и пригожинскому тролльчатнику команды как себя вести, выдаются в одном месте.
echo_shar 19 марта 2018 | 21:44
metlag:
Россия уже начала отвечать дипломатически (высылкой).
В случае, если ублюдистые бритосовские подпиндосники не поймут, начнем демократизацию
Саудовской Арави, Катара и Эмиратов.
Вы же ЗА демократию, да?
kobylamay_sosetutrampa 19 марта 2018 | 21:51
"Скотленд-ярд: Расследование дела об отравлении Сергея Скрипаля займет много месяцев"-------------- А что то не понял, что расследовать: кобыла Мэй уже же объявила кто виноват. Эти британские ублюдки уже между собой договориться не могут?
echo_shar 19 марта 2018 | 21:41
captainobvious:
Они не будут извинятся, т.к. им можно вмешиваться в дела других стран, в выборы в других странах, разрушать страны и губить сотни тысяч жизней ради их понимания ДЕМОКРАТИИ.
lacosta1969 19 марта 2018 | 21:36
Вот гавнюки... Раздули кадило, дипломатов выслали и теперь сливаются про много месяцев. А что сиваая кобла Тереза не знает виновников? А когда ультиматом объявляла - знала?
echo_shar 19 марта 2018 | 21:47
lacosta1969:
Скотленд-ярд слил швабру - Терезку? )))
Получается, что она блефовала и ничего общего в этом деле с Россией нет!
neyexo 19 марта 2018 | 21:37
//одним из самых масштабных дел в практике контртеррористического подразделения//
Замучаются пыль глотать в английском суде, т.е. его надо еще убедить, а тут сами следователи говорят, суд не поверит, очень трудно доказать
ematveev 19 марта 2018 | 21:50
neyexo:
А Литвиненко уже не "самое масштабное дело"? Туго там с доказательствами? Хотят теперь пару лет новую тему помуссировать, потом новую сакральную жертву назначат...
nanaryfive 19 марта 2018 | 21:42
Ну вот "войны с Англией" не будет. Кчему была эта вся истерика в ООН?
andrey_yrich__a 19 марта 2018 | 21:42
Зачем расследовать-то? Тереза-мать вынесла свой приговор...
cilovit 19 марта 2018 | 21:48
Короче язык бежит раньше паровоза .
perevozchik62 19 марта 2018 | 21:53
Как это несколько месяцев ?
Они что там в Скотланд-ярде радио не слушают, газет не читают ?
Эта старуха Мей уже неделю назад на весь мир прокричала что это лично Путин дал указание отравить шпиона , бывшего начальника Управления кадров СВР.