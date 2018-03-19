Скотленд-ярд: Расследование дела об отравлении Сергея Скрипаля займет много месяцев

Расследование дела об отравлении Сергея Скрипаля займет много месяцев, — заявляют в Скотленд-ярде. Британская полиция называет покушение на бывшего полковника ГРУ одним из самых масштабных дел в практике контртеррористического подразделения. Тем временем, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что за делом Скрипаля могут стоять политические мотивы британского правительства. По его словам, Лондон хочет отвлечь внимание от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза. Аналогичное заявление несколько минут назад распространил российский МИД.