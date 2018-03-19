Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода

Это произошло в американском городе Темпе. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Машина ехала в режиме автопилота. При этом, за рулем был человек. Авария произошла в темное время суток. Компания Uber приостановила испытания беспилотных машин, выразила соболезнования семье погибшей и сообщила, что сотрудничает с полицией.