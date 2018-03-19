Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода
Это произошло в американском городе Темпе. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Машина ехала в режиме автопилота. При этом, за рулем был человек. Авария произошла в темное время суток. Компания Uber приостановила испытания беспилотных машин, выразила соболезнования семье погибшей и сообщила, что сотрудничает с полицией.
Комментарии10
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glotov 19 марта 2018 | 21:08
Кого теперь сажать будут?
ostapbey 19 марта 2018 | 21:22
glotov: из чувства патриотизма, фамилия женщины не называется?
Сколько раз видел попадающего под автомобиль человека, то обязательно у него фамилия или Иванов. Или Зубков.
Даже.
stoned_fox 19 марта 2018 | 21:51
ostapbey: Ага!!! В Аризоне прямо таки не протолкнуться, одни Ивановы да Сидоровы. Не мелите ерундой.
sg76g 19 марта 2018 | 21:09
Восстание машин началось..
gvs 19 марта 2018 | 21:09
Если нет головы - никакой автопилот не поможет )))
brocer 19 марта 2018 | 21:19
За рулем был чел. который в темноте не видит. в отличие от робота.
kara 19 марта 2018 | 21:22
ответ был на поверхности-в неположенном месте. скоро закон поменяют
stebinmaku 19 марта 2018 | 21:25
Авто с автопилотами должны ездить по улицам, где ходят автопешеходы..
andrey_yrich__a 19 марта 2018 | 21:33
Ого! Прогресс рулит...
peresvet73 19 марта 2018 | 21:36
Разработчики теперь только соболезнования другим высказывают. Сами "под мост" становиться не хотят на испытаниях.
Я пинком заехал в заводной рычаг,
Дай Бог, чтоб движок мой мощный не зачах,
До отказа ручку газа накрутил ,
Тьфу ты чёрт, дугой я бабку зацепил!
Ну и пусть, была бы техника цела,
Бабок много "Ява", у меня одна,
Бабку люди обнаружат по утру,
А я тачку нежно тряпочкой протру.
"Ява", "Ява"!Бабка, ух, разява! "Ява",
"Ява"!Бабка, ух, разява!
Источник: http://melap.ru/teksty-pesen/otechestvennye/3867-tekst-pesni-sektor-gaza-yava.html