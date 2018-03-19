Сторонники лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова провели митинг по итогам прошедших выборов президента

По данным агентства ТАСС, на Суворовскую площадь в Москве пришли несколько десятков человек. Это подтверждают и кадры видеотрансляции. Сам Удальцов оценил количество участников в пятьсот человек. Участники митинга заявили о непризнании итогов выборов и о необходимости реформировать законодательство.