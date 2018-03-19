Сторонники лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова провели митинг по итогам прошедших выборов президента
По данным агентства ТАСС, на Суворовскую площадь в Москве пришли несколько десятков человек. Это подтверждают и кадры видеотрансляции. Сам Удальцов оценил количество участников в пятьсот человек. Участники митинга заявили о непризнании итогов выборов и о необходимости реформировать законодательство.
Комментарии6
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nikitin43 19 марта 2018 | 21:10
выборов не было , нацлидер боится саакашвили.
venediktov1803 19 марта 2018 | 21:14
nikitin43: Ищи работу вонючка , за твой бред больше платить не будут . Как вариант можешь своих женщин везти к нам в Россию . Пусть продолжат работать проститутками
venediktov1803 19 марта 2018 | 21:11
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 21:19
Из этих нескольких десятков половина явно была от так называемых журналистов, наподобие "!Дождя", "Эха" и прочей дрисни..
venediktov1803 19 марта 2018 | 21:19
В одном из своих интервью главный редактор и ведущий передач радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что они имел сексуальные отношения с несовершеннолетними. В 70-80-х Алексей работал учителем истории в средней школе. Веня достаточно хорошо знаком со статьями УК РФ. И поэтому привлечь его к уголовной ответственности, возможности нет. А вот если бы он назвал возраст 16 лет и ниже, его вполне можно было бы засудить, и светило ему тогда до 4-х лет лишения свободы. В 135 статье четко прописано, что уголовная ответственность наступает, если «развратные действия» совершены с лицом не достигшего 16 летнего возраста. Представьте, Вы мать или отец молоденькой девочки , которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет, гормоны .
Если прочитать в интернете биографию Алексея Алексеевича рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
В любой цивилизованной стране педофилия считается серьезным пороком и очень жёстко осуждается и карается обществом. Любое лицо, совершившее сексуальный акт с несовершеннолетним подростком должен стать изгоем, и быть уволенным с любой общественной должности
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 21:36
Удальцов уже давно лег под Путина, примерно как и Грудинин.
Коммунисты и большевички как правило умело "сотрудничают" с Путиным, на денежной основе.
Вот и Грудинин будет видимо покупать домик в Италии.