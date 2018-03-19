Глава Якутии Егор Борисов может лишиться своего поста из-за результатов президентских выборов в регионе
Так утверждают источники телеканала «Дождь», близкие к Кремлю. При этом они говорят, что эта отставка может стать не единственной.
В Якутии Владимир Путин набрал 64% голосов, и это худший результат среди регионов России. Между тем, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал в республике 27%. Для него этот результат оказался лучшим.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 19 марта 2018 | 21:10
Вот и враги народа в самой системе начали выявляться.. Надеюсь эти перед расстрелом "Слава Стал... Путину!" кричать не будут ?
dobro_vam_v_dom 19 марта 2018 | 21:14
kottigr1: А ты "Слава Украине" будешь кричать?
kottigr1 19 марта 2018 | 21:18
dobro_vam_v_dom: Как Вы, когда напьётесь ? ..
semia 19 марта 2018 | 21:29
Реалистик! Правильные цифры. Так по всей России без махинаций.А если бы на выборах был бы у Путина нормальные конкуренты, А НЕ Зачищенная политическая поляна , с полным инфовакумом то и Путина могли бы завалить.
sergeydrozdov 19 марта 2018 | 21:20
dobro_vam_v_dom: вас, ущербных хомячков с Савушкина 55, сразу узнаешь. По убогой аватаре и обезличенному нику. Другую работу найти не пробовал или не берут из-за дeбилизма?
venediktov1803 19 марта 2018 | 21:24
sergeydrozdov: kottigr1: Ну что дЭбилы , финансовый крантик вам закрыли , отсасывать теперь будете за спасибо ГЫГЫГЫГЫГЫЫЫЫЫ
dedmoroz 19 марта 2018 | 21:12
Гаранту дайте прочитать :Федера́ция (лат. foederātiō — объединение, союз) — форма государственного устройства, при которой части государства являются государственными образованиями, обладающими юридически определённой политической самостоятельностью в рамках федерации
i_c_e 19 марта 2018 | 21:20
Якуты всегда национализмом отличались. И им «великорусскость» с примесью «чеченства» как кость в горле, да ещё и с выбиранием денег из региона в центр неизвестно кому и на что. Удивительно, что 64%, в свете происходящего, главякут натянул — орден ему положен от Путина за это.
perevozchik62 19 марта 2018 | 21:36
При чем здесь выборы ?
Если золото теряют тоннами, то кто то должен за это ответить, еще и раздутый скандал в аэропорту в Москве, просто кто то в Кремле глаз положил на это место в золотом районе, вот и сплавляют Егорова.
А цифры эти уже за месяц до голосования были у Путина под стеклом.
Просто повод ждали.