Глава Якутии Егор Борисов может лишиться своего поста из-за результатов президентских выборов в регионе

Так утверждают источники телеканала «Дождь», близкие к Кремлю. При этом они говорят, что эта отставка может стать не единственной.

В Якутии Владимир Путин набрал 64% голосов, и это худший результат среди регионов России. Между тем, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал в республике 27%. Для него этот результат оказался лучшим.