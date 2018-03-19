На одном из участков в Волгограде аннулировали результаты голосования на президентских выборах
Такое решение принято из-за вброса бюллетеней, сообщает областной избирком. Члены комиссии посмотрели видеозапись с участка и признали факт нарушения.
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Такое решение принято из-за вброса бюллетеней, сообщает областной избирком. Члены комиссии посмотрели видеозапись с участка и признали факт нарушения.
Комментарии2
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abuvgrobu 19 марта 2018 | 21:22
Агитация в день выборов за того ли иного кандидата, вбросы бюллетеней, так называемые методы «каруселей» когда избирателей могут возить в автобусах, чтобы они проголосовали на нескольких избирательных участках за нужного кандидата; - всё это мелкие блошки, которые на результат президентских выборов вообще никак не влияют.
В большинстве своём эти мелкие прегрешения охотно отмечаются самими избирательными комиссиями для доказательства правдивой подлинности избирательного процесса.
kriemsdik 19 марта 2018 | 21:23
abuvgrobu: Действительно.