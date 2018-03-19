Визовый центр Великобритании в Петербурге предупредил о возможном увеличении сроков оформления документов
Это связано решением России закрыть генконсульство в Северной столице. В визовом центре подчеркнули, что продолжат оформлять документы в обычном режиме.
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ys171717 19 марта 2018 | 21:05
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, ипотека по тройным ставкам, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боялся только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. Так и случилось. Он впервые по факту набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей, несмотря на весь ресурс и вбросы. Такого позорного результата у него никогда не было.
nikitin43 19 марта 2018 | 21:13
ys171717: вовремя в британию драпанул генерал-полковник фсб якунин с миллиардом и своим выврдком , теперь он сольёт про путена всё .
shlevet 19 марта 2018 | 21:19
ys171717: //...Он впервые по факту набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей,...//
А я вот думал, если ты во всех своих пунктах врешь, то наверняка и в итоговом выводе соврешь.
Для прикола проверил.
И правда, ты опять соврал.
За Путина проголосовало более 56 млн.россиян.
Общее количество электората в России и за её пределами менее 112 млн.россиян.
Так что передай своим кураторам, чтобы срочно подвозили новые методички, балаболка =)):-)