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21:00, 19 марта 2018

НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе «Новичок»

Нервно-паралитическое вещество этой серии, как считают британские власти, было использовано для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по итогам встречи с руководителем британского МИДа Борисом Джонсоном заявил, что Москве следует передать информацию Организации по запрещению химического оружия — эксперты, которой сегодня приступили к изучению отравляющего вещества.

Комментарии

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venediktov1803 19 марта 2018 | 21:05

Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.

shplint_04 19 марта 2018 | 21:49

НАТО само придумало эту херню про "Новичка". Пусть сами и раскрывают.

glotov 19 марта 2018 | 21:06

Да уж, вляпались англичане. Неужели думают, массовка им поможет черное сделать белым?

moncegorskyi 19 марта 2018 | 21:14

glotov: Не понял, это англичане вляпались или кремлегопник в очередное свое дерьмо влез, с которого будет тяжело отмыться, почти невозможно. Статус в мире уже думаю, ниже Ким Чен Ына ему обеспечен. Т.е. отмороженый по полной и это европейцы наконец поняли и узрели.

tvitov66 19 марта 2018 | 21:21

Боевики из группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" заявили, что сбили еще один космолет Су-24 "ЗапацаноФФ!

ac_dc 19 марта 2018 | 21:19

glotov:
Заглотов! поясни.
Во что вляпались англичане?
Только своими словами.
НЕ боись , здесь все свои

metlag 19 марта 2018 | 21:21

glotov: Кремлины влезли в дерьмо по самые уши.
И теперь им из этой кучи не выбраться.
Хотя они и кричат"настамнет", но количество доказательств зашкаливает.
А свидетельства разработки "Новичка" у США имеются неоспоримые.
А ОЗХО Москва ничего не передала и это само по себе грубейшее нарушение.
В Конвенцию оно не попало.

venediktov1803 19 марта 2018 | 21:07

В одном из своих интервью главный редактор и ведущий передач радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что они имел сексуальные отношения с несовершеннолетними. В 70-80-х Алексей работал учителем истории в средней школе. Веня достаточно хорошо знаком со статьями УК РФ. И поэтому привлечь его к уголовной ответственности, возможности нет. А вот если бы он назвал возраст 16 лет и ниже, его вполне можно было бы засудить, и светило ему тогда до 4-х лет лишения свободы. В 135 статье четко прописано, что уголовная ответственность наступает, если «развратные действия» совершены с лицом не достигшего 16 летнего возраста. Представьте, Вы мать или отец молоденькой девочки , которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет, гормоны

serhio_25__ 19 марта 2018 | 21:08

НАТО пусть к эховским хомякам обратиться. Они тут уже всю информацию выложили.

metlag 19 марта 2018 | 21:25

serhio_25__: НАТО имеет всю информацию, которую получили в Нукусе американцы. Плюс свидетельства Мирзхоянова и Федорова.

В данном случае важна не информация.
важно расчехлить Россию и заставить ее официально признаться в нарушении международной Конвенции по химоружию.

venediktov1803 19 марта 2018 | 21:09

Если прочитать в интернете биографию Алексея Алексеевича рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
В любой цивилизованной стране педофилия считается серьезным пороком и очень жёстко осуждается и карается обществом. Любое лицо, совершившее сексуальный акт с несовершеннолетним подростком должен стать изгоем, и быть уволенным с любой общественной должности

andy66 19 марта 2018 | 21:11

наивные надежды на то, что подзаборный гопник будет сотрудничать со следствием )))
Они не понимают, что если он только попытается сотрудничать - его свои уберут. Понятия )))

jblack2 19 марта 2018 | 21:14

У как на счёт программы kirdik, kabztetc and polny pesetc?..

metlag 19 марта 2018 | 21:29

jblack2: Эта программа была приведена в действие относительно СССр и увенчалась полным успехом.
всме что ты перечислил с ним и случилось, ему пришел kirdik, kabztetc and polny pesetc

snikkersnepper 19 марта 2018 | 21:14

Не надоедает психам...

curious69_ 19 марта 2018 | 21:15

Во дураки - эти НАТО... Ещё суток не прошло , как вождь ПУБЛИЧНО заявил , он узнал о проишествии со Скрипалём из СМИ. Значит "ни уха не рыла"..... Ведь Россия -Путин. Об этом знают еже 80% населения.

kotvinder2 19 марта 2018 | 21:15

Всё это безумие англичан напоминает поговорку: "Голый еб@т голого и кричит "не рви рубаху"

vlabumur 19 марта 2018 | 21:21

Как говорил жулик Шмыгло в фильме "Дело Румянцева"
"-Вы же знаете мой метод я никогда ни в чем не признаюсь".

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 21:21

Да уж куда далее, в штабе Путина признались что явку повысил "Новичок", так как была задача поднять явку выше чем предыдущие года.

Как скажем в случае с Украиной,
По окупации Крыма "Это не мы" - через пару недель - Путин говорят что это наши зеленые челвечки
В Донбассе "военторг" и танки новой модели -"Нас там нет" - через год - Путин говорит что наши там есть, но в другом качестве

То же самое с Новичком
Это не мы и через неделю узнаем что это Путин лично приказал чтобы наказать Скрипаля.

За 20 лет Пуйтин наврал целый короб, избирателям, народу и в международных отношениях. По некоторым данным, российский "Бацька" в первой строчке самых богатых шейхов. При том что половина россиян ходят в нужник на улицу, не имеют горячей воды в доме и газ покупают в балонах.

echo_shar 19 марта 2018 | 21:25

Раскрываю:
Вещество под названием Новичок НИКОГДА не производилось ни в СССР, ни в РФ.
Под таким названием началось производство в штатах и в Британии ПОСЛЕ разрушения СССР с помощью купленных и переехавших туда сссровских ученых.
Именно тогда и именно на западе придумали такое название для производимого ТАМ, на Западе, вещества с таким названием.

solonko 19 марта 2018 | 21:31

echo_shar: Испанский химик Карлос и производил. И не только в Штатах и Британии, но и в самой Испании, а также в Чехии и Швеции. Вахтовым методом. Сам Раша Тудей рассказал, почти бесплатно.

echo_shar 19 марта 2018 | 21:53

solonko:
О создании на Западе и о производстве ТАМ вещества с названием Новичок было около 200 публикаций в Западных научных изданиях. Смотри заседание Совбеза ООН...

realtor_igor 19 марта 2018 | 21:31

Хрен им!

terens 19 марта 2018 | 21:32

Зачем им информация если они уже определили что это у них там именно новичок и ничто другое. значит сами в курсе.

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