НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе «Новичок»

Нервно-паралитическое вещество этой серии, как считают британские власти, было использовано для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по итогам встречи с руководителем британского МИДа Борисом Джонсоном заявил, что Москве следует передать информацию Организации по запрещению химического оружия — эксперты, которой сегодня приступили к изучению отравляющего вещества.