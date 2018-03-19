Бывшего бойца смешанных единоборств приговорили к 3,5 годам колонии по делу о нападении на публичный дом в Петербурге
Бывшего бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима по делу о нападении на публичный дом в Петербурге. Приговор вынес Василеостровский районный суд. Два года назад Дацик выгнал работниц публичного дома и их клиентов голыми на улицу и отвел их в полицию. В деле также фигурировало нападение на отель, который Дацик принял за публичный дом.
Комментарии3
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metlag 19 марта 2018 | 20:40
ИЗВЕСТНОГО НАЦИСТА, Бывшего бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.
Так будет правильно.
kottigr1 19 марта 2018 | 20:43
metlag: Мстит Путин русским националистам за то, что они не поехали воевать против украинцев..
metlag 19 марта 2018 | 20:48
kottigr1: Нет, не все не поехали.
Тут они раскололись.
Многие поехали и еще как зверствовали в Украине.
например небезызвестный Мильчаков.
Нет неонацистов на стороне России очень много воюет,