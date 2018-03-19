Бывшего бойца смешанных единоборств приговорили к 3,5 годам колонии по делу о нападении на публичный дом в Петербурге

Бывшего бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима по делу о нападении на публичный дом в Петербурге. Приговор вынес Василеостровский районный суд. Два года назад Дацик выгнал работниц публичного дома и их клиентов голыми на улицу и отвел их в полицию. В деле также фигурировало нападение на отель, который Дацик принял за публичный дом.