Мэй: У России был мотив отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
У России был мотив отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — заявила премьер Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, у Москвы была такая возможность. Такова модель поведения России в Европе, — сказала Мэй. Ее слова приводит телеканал Скай Ньюс.
Комментарии35
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metlag 19 марта 2018 | 20:38
Лондон намерен предъявить Кремлю обвинение в акте государственного террора
Депутат британского парламента Том Тугендхат, глава парламентской комиссии по внешним делам, заявил: попытка отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери выглядит как государственная акция, и он намерен предъявить Москве соответствующее обвинение.
Об этом пишет в понедельник, 19 марта, новостное агентство Reuters.
Позже в этот день состоится заседание британского Совета по национальной безопасности под председательством главы правительства Великобритании Терезы Мэй, участники которого будут обсуждать данный инцидент.
ematveev 19 марта 2018 | 20:45
metlag:
Депутат.
Теолог.
Бывший военный.
Предъявить обвинение.
Анализа вещества еще нет.
Это все, что нужно знать о правовой природе обвинений в современной юриспруденции Великобритании.
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Справка:
Том Тугендхат - теолог (специализация - ислам). Участник войны в Ираке.
metlag 19 марта 2018 | 20:54
ematveev: Дружке, а тебе и знать ничего не надо.
тебе надо становиться в коленно-локтевую позу и терпеть-терпеть-терпеть.
Твоя репутация работает на тебя.
ну и еще: ты удачно изображаешь идиота.
ракговаор не об обвинении в суде.
Оно будет потом и предъявлять его будут юристы со всеми необходимыми доказательствами.
ematveev 19 марта 2018 | 21:40
metlag:
А, не о суде речь? То есть бывший военный, по ошибке бомбивший Ирак (с), решил сейчас как-то реабилитироваться и первым тявкнуть на Россию, назвав это "обвинением"?
>>> Оно будет потом и предъявлять его будут юристы со всеми необходимыми доказательствами.
Ага. Примерно так же, как по Литвиненко?
Сколько лет прошло?
Хоть одно ОФИЦИАЛЬНОЕ обвинение есть? Ну или хотя бы доказательство? Десять лет пыжатся - а никак не получается нарыть доказательств на обвинение...
metlag 19 марта 2018 | 21:46
ematveev: Кто тебе сказал про ошибки? все сделано четко и безошибочно. Саддама повесили за шею.
Ирак угрозы не представляет.сапмому бы выжить кое-как.
Это раз.
\
Ты дешевое трепло. Это два.
Быцло и публичное расследование и слушапния по делу Литвиненко.
Судья сэр Оуэн назвал конкретных исполнителей убийства, этьо Луговой
metlag 19 марта 2018 | 21:51
metlag: Судья сэр Оуэн назвал конкретных исполнителей убийства, это Луговой и Ковтун, и вероятных заказчиков, отдавших приказ.
Это Путин и Патрушев.
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сэр Роберт Оуэн, в частности, сказал:
"Я уверен, что господин Луговой и господин Ковтун поместили полоний-210 в чашку в "Пайн-баре" с целью отравить господина Литвиненко. Я уверен также, что господа Луговой и Ковтун знали, что используют смертельный яд с целью убить господина Литвиненко.
Судья сэр Оуэн.
estamp 19 марта 2018 | 20:59
metlag: "Лондон намерен предъявить ..."
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Тююю ... так то не Лондон, то некий Том Тугендхат. Сам Лондон-то сдулся.
Хотя еще лет пару будут ч вялотекущем режиме пожевывать темку. Нв чтож... такова она, информационная война.
metlag 19 марта 2018 | 21:05
estamp: Ты удачно изображаешь идиотка.
Продолжай дружок.
Тебе надбавка будет.
Пригожинским же за идиотизм надбавка положена
Но штанцы не одевай.
a_111111 19 марта 2018 | 20:39
Вот мотива я как раз не вижу... В этом самое страшное....
mazeno 19 марта 2018 | 20:41
a_111111:
мотив рассказывают все говно сми и говно тв для быдла..
"так будет с каждым" с ухмыляющимися рожами козьими..
ну а для цивилизованного мира-конечно "не мы"
a_111111 19 марта 2018 | 20:47
mazeno: Ну если это мотив, то как-то уж совсем мерзко. Остаётся надеяться, вдруг не мы... Или бытовуха...
prorab1 19 марта 2018 | 20:57
Реально Путин получил пользу из этого лживого обвинения Мэй-дополнительные проценты на выборах!
kosh 19 марта 2018 | 21:01
prorab1:
Странных премьеров выбирают на Западе. Какой мотив? Перед выборами, перед ЧМ по футболу? Этот Скрипаль был ОБМЕНЯН, следовательно никому не был интересен.
Корёжит их от процентов, набранных президентом.
us101 19 марта 2018 | 21:01
a_111111: Ну вообще-то, ходят слухи что у него должны были оказатся какие-то сенсационные материалы. Но опять-таки, это только слухи, а в реальности это уже не имеет никакого значения для цивилизованного мира, с какой стороны границ РФ он-бы для вас не находился.
venediktov1803 19 марта 2018 | 20:40
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
sg76g 19 марта 2018 | 20:40
Чисто английское убийство..
ЗЫ Пиздец доказательство "была такая возможность".. Ну так всех мужиков в России и около половины в Европе сажайте за изнасилование..
andy66 19 марта 2018 | 20:41
как говорил Жеглов в известном фильме - им мало убить, им еще нужно повесить убийство на другого.
Чекисты могли его убить 150 раз в тюрьме. Никто бы и следов не нашел. Но им не это нужно. Им НУЖНО подставить невиновного. Иначе как свою крутость пацанам покажешь?
terens 19 марта 2018 | 20:41
Мэй наверное не помнит что британия своим богатством обязана каперам которые грабили испанские галеры в морях или торговцам наркотой которые разрушили китай и индию.
kara 19 марта 2018 | 20:42
а зачем русским мотив? да это у нас в крови-не любовь к предателям и безрассудство, усиленное водкой.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 20:43
Из царицы морей Б ритания превратилась в портовую шлюху..
ostapbey 19 марта 2018 | 21:27
abuvgrobu: а уж вспомнить неприлично, во что превратилась Рассея.
От Волги идо Енисея.
Даже.
komiccap_nkvd 19 марта 2018 | 20:43
У Англии был мотив и все возможности отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
venediktov1803 19 марта 2018 | 20:48
В одном из своих интервью главный редактор и ведущий передач радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что они имел сексуальные отношения с несовершеннолетними. В 70-80-х Алексей работал учителем истории в средней школе. Веня достаточно хорошо знаком со статьями УК РФ. И поэтому привлечь его к уголовной ответственности, возможности нет. А вот если бы он назвал возраст 16 лет и ниже, его вполне можно было бы засудить, и светило ему тогда до 4-х лет лишения свободы. В 135 статье четко прописано, что уголовная ответственность наступает, если «развратные действия» совершены с лицом не достигшего 16 летнего возраста. Представьте, Вы мать или отец молоденькой девочки , которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет, гормоны
buzukin938 19 марта 2018 | 20:48
Дауш, англичайники обосрались с этим скрипалем. Не жалко скрипаля - хер бы с ним, но! Англичайникам нужно было честно его приговорить и официально шлепнуть. Так нет же! Эти сучата делают вид, што виновата Россия. Негодяи! Англичанка традиционно гадит...
ostapbey 19 марта 2018 | 21:29
buzukin938: а ты сумлевался? Так для того природа и создала Россию, чтоб люди смотрели на нее. И извлекали уроки. А ты изучай круги на воде. От брошенных в тебя каменьев.
Даже.
abraz 19 марта 2018 | 20:50
Вряд ли. А вот у Британии и наших зарубежных партнеров, особенно бандеровских, таких мотивов хоть отбавляй.
venediktov1803 19 марта 2018 | 20:50
Если прочитать в интернете биографию Алексея Алексеевича рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
В любой цивилизованной стране педофилия считается серьезным пороком и очень жёстко осуждается и карается обществом. Любое лицо, совершившее сексуальный акт с несовершеннолетним подростком должен стать изгоем, и быть уволенным с любой общественной должности.
klink 19 марта 2018 | 20:55
Так какой мотив? Мне непонятно.
estamp 19 марта 2018 | 20:56
Похоже Мй уже начинает оправдываться. И лопочет как-то дешево, был мотив... была возможность...
Надеюсь анекжот про обвиняемого в изнасиловании "ну инструмент-то псть" все знают?
i_one_off 19 марта 2018 | 21:01
"Мой прадед говорит:- "имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания." ©
А при чём тут мотив и модель поведения?
neyexo 19 марта 2018 | 21:03
мотив конечно был, а вы докажите
captainobvious 19 марта 2018 | 21:06
это у MI-6 был мотив, чтобы отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который собирался передать компрометирующие данные на авторов "досье Трампа", подготовленного сотрудниками британской разведки. Его дочь прилетела, чтобы вывезти отца за пределы контроля MI-6, но им обоим сделать это не дали...
ostapbey 19 марта 2018 | 21:33
captainobvious: досье на Троцкого?
Или на Брута вашего Цезаря? Марк Юний который у Юлия!!
Даже?
captainobvious 19 марта 2018 | 21:39
ostapbey: вызовите скорую, у Вас горячка...
moncegorskyi 19 марта 2018 | 21:10
Поздно вы европейцы это узрели, однако такое поведение гэбэшного кремлекарлика. Видно большие ярды, которые оный сыпал направо и налево щедрою рукою с казны россиян, не давали возможно навести фокус на его гнусную сущность гопника.