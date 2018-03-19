Мэй: У России был мотив отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

У России был мотив отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — заявила премьер Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, у Москвы была такая возможность. Такова модель поведения России в Европе, — сказала Мэй. Ее слова приводит телеканал Скай Ньюс.