Исследовательский институт внешней политики: Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине
Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине. Об этом пишет журнал Ньюсуик, ссылаясь на отчет, опубликованный Исследовательским институтом внешней политики. В документе говорится, что российский президент Владимир Путин поддерживает живущих в этой стране сепаратистов из числа этнических сербов. Эксперты предупреждают, что это может привести к вооруженному конфликту, подобному украинскому.
Комментарии6
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metlag 19 марта 2018 | 20:44
Кремлины везде стараются замутить воду, чтобы потом ловить рыбку в мутной воде.
такая у них стратегия и тактика.
Правда часто дело оборачивается плохо для них.
Но таковы стратеги.
timwlad68 19 марта 2018 | 20:53
Ну вообще-то metlag эти страны в окружении НАТО и то Россия 6икак 5ичего замутить не может
Все дело в том что никто нарвались своей политикой мародерства на противостояние как и в Ираке,Сирии,Афганистане.
НАТО это организация колонизаторов окупантов и США все называют сбродом пиратсвующих ублюдков.
yuriyp 19 марта 2018 | 21:01
metlag: Абсолютно с Вами согласен: создание зон нестабильности в любых точках мира, где представляется такая возможность- стратегия Кремля. Целью является провокация раскола внутри ЕС для предотвращения любых совместных согласованных действий противодействия России.
solonko 19 марта 2018 | 20:59
Ну и портфолио у России образуется, заглядение.
ufaryudom 19 марта 2018 | 21:04
Боснийцы и сербы между собой враждуют, но одинаковой страстью любят Россию.
volkov_25 19 марта 2018 | 21:07
Рано ли поздно ли но подловят окурка и так настучат по рученкам, что совать их в чужие дела надолго отпадет охота.