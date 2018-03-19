Исследовательский институт внешней политики: Россия пытается дестабилизировать ситуацию в  Боснии и Герцеговине

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине. Об этом пишет журнал Ньюсуик, ссылаясь на отчет, опубликованный Исследовательским институтом внешней политики. В документе говорится, что российский президент Владимир Путин поддерживает живущих в этой стране сепаратистов из числа этнических сербов. Эксперты предупреждают, что это может привести к вооруженному конфликту, подобному украинскому.