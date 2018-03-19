В Кремле посчитали идеальными итоги президентских выборов
Такая оценка дана по совокупности трех параметров, — рассказали источники РБК. Они уточнили, что это отсутствие серьезных нарушений, высокая явка и хороший уровень поддержки президента. Владимир Путин получил больше 76% голосов.
Комментарии24
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kottigr1 19 марта 2018 | 20:40
Пацан сказал - явка более 65% и за себя около 70%. Пацан - сделал ! А мог бы и больше нарисовать, но не стал.. Из скромности.
akademik_ugarov_56 19 марта 2018 | 20:43
Сейчас все больше людей с тревогой смотрят в 2024 год.
Выражу не только свое мнение - необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию.
sergeev67 19 марта 2018 | 20:47
Ну, подрисовали. Может чуть-чуть. А может и поболее. Не в этом дело.
Вопрос: а толку с этого?
kottigr1 19 марта 2018 | 20:48
akademik_ugarov_56: Вы просто не догадываетесь насколько наука продвинулась в плане клонирования.. Зря переживаете.. Новый Путин будет даже ещё лучше прежнего. В крайнем случае его можно будет сделать сразу с двумя головами..
kriemsdik 19 марта 2018 | 21:00
kottigr1: сделать сразу с двумя головами
Лучше сразу с двумя жопами, а то желающих лизнуть очень много.
kriemsdik 19 марта 2018 | 20:49
Результаты фуфло, никто же проверять не будет.
А Путин пусть правит до смерти. Через пять лет у него начнет отвисать челюсть и подгибаться колени. Через десять он перестанет выговаривать половину букв и цифр. Будет тяжело передвигаться. Пусть сгорит на работе, пусть хрипит валяется в луже собственной мочи. Долго-долго, без помощи и без сочувствия. Без родных. Без детей, внуков , без любви и сочувствия.
kriemsdik 19 марта 2018 | 20:50
kriemsdik: Пусть Кадыров с Володиным грызутся за должность распорядителя похорон, хоть посмеемся.
kriemsdik 19 марта 2018 | 20:51
kriemsdik: На то, чтобы выставить его тушку на всеобщее обозрение, он не нагрешил. Всё-таки не такой упырь, как предыдущий Вовка. Но всё равно упырь. Раз не смог себе человеческую жизнь организовать, косит под киношного злодея.
vikwlad 19 марта 2018 | 20:57
Мошенники своё мошенничество считают идеальным. Кто ж в этом сомневается.
ormanov 19 марта 2018 | 21:12
В Кремле посчитали идеальными итоги президентских выборов
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Почти половина избирателей уже который раз не голосовали за Путина, но на это в Кремле на.рать, потому что у этой половины нет единого лидера и нет выхода на ТВ.
Другая половина (за Путина) довольна, но до тех пор пока полки магазинов полны и пенсии платят.
При объявленной Путиным гонки вооружений очень сомнительно, что путинизм не повторит судьбу совка.
captainobvious 19 марта 2018 | 20:51
akademik_ugarov_56: +1!
hunterhead 19 марта 2018 | 21:08
akademik_ugarov_56: "Выражу не только свое мнение - необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию."
Зачем эти поправки? Конституцию надо в России запретить. А вместо Конституции принять воровские понятия вашего пахана Путена. И делов-то...:-D
aleksandr39 19 марта 2018 | 20:41
Кремль считает ,что пожизненное правление " великого вождя " достойно Сирии , Северной Кореи ...
kapitankolbaskin 19 марта 2018 | 20:45
можно всем врать.
Но самих себя не обманете.
Карусели ,вбросы ,административный ресурс и принуждение к голосованию...
Самих себя не обманете...
v_bnd 19 марта 2018 | 21:31
kapitankolbaskin: А себя они и не обманывают - они этим гордятся. Развод лохов прошел по плану - без "серьезных нарушений" этого самого плана, организована "высокая явка" и совсем уж плёвое дело - "хороший уровень поддержки президента"
captainobvious 19 марта 2018 | 20:48
мои искренние поздравления Антону Эдуардовичу и Сергею Владиленовичу!
sim202_ 19 марта 2018 | 20:50
Конечно, все идеально.
Какую он цифру спустили, такую им и выдали.
venediktov1803 19 марта 2018 | 21:01
sim202_: kapitankolbaskin: aleksandr39: kriemsdik: sergeev67: kottigr1: Ну что вонючие прокладки , всё , бабло кончилось . Ближайшие 4-6 лет такому быдлу как вы платить никто не будет . Кстати сказать уже сейчас видно как сильно уменьшилось ваше ублюдочное племя . Всё отсосы , ищите работу
sim202_ 19 марта 2018 | 21:28
venediktov1803:
А тебе что - никак свежую подстилку выдали?
НЕ ВЕ-РЮ.
Потомушта ты само - подстилка.
Для скота.
gaut 19 марта 2018 | 21:03
Киндер-сюрприз перестарался. Кто-же теперь поверит в эти цифры...
alalrom 19 марта 2018 | 21:05
Кремль считает идеальным третье место лидера наглости и хамства?
tks 19 марта 2018 | 21:06
Идеальный мухлёж.
yuriyp 19 марта 2018 | 21:09
Развели лохов...
benga_medok 19 марта 2018 | 21:34
Идеальные они для путина и его ОПГ, но не для России и ее народа !
"Идеальными" их сделала Памфилова-Чурова и Кириенко, и вся страна это знает.