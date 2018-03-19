Ксения Собчак передала Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными
Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь политика и телеведущей Ксения Чудинова.
В списке значатся имена Александра Кольченко — осужденного по так называемому «делу крымских террористов», украинского режиссера Олега Сенцова — отбывающего наказание по обвинению в создании террористического сообщества, Олега Навального — осужденного по делу о мошенничестве и имена фигурантов «дела 26 марта», Станислава Зимовца, Александра Шпакова и Дмитрия Борисова.
Комментарии13
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akademik_ugarov_56 19 марта 2018 | 20:39
Полностью согласен. Их надо отпустить!
Но сначала пытать как следует.
mpb5819 19 марта 2018 | 20:58
akademik_ugarov_56: Ваша фамилия часом не Гимлер?
captainobvious 19 марта 2018 | 20:42
в качестве ответной меры Путин должен бы передать ксении Собчак список людей, которых он считает клиническими идиотами. Ирония, между тем, в том, что эти списки на 99% совпадают )))
mpb5819 19 марта 2018 | 21:01
captainobvious: В списке путина должна быть и ваша фамилия.
captainobvious 19 марта 2018 | 21:02
mpb5819: стану политическим заключенным - будет!
mpb5819 19 марта 2018 | 21:03
captainobvious: Я по поводу клинического идиота
captainobvious 19 марта 2018 | 21:12
mpb5819: и я о том же.
vkras4 19 марта 2018 | 20:45
Где достать - встреча путина с кандидатами в президенты (полная версия) - вышлите мне ссылку, пожалуйста, Везде публикуют только начало - его речь, а самое интересное где они говорят обрезали.
captain_ 19 марта 2018 | 20:48
Вопрос: кем и где вы видите себя через шесть лет?
demokratia 19 марта 2018 | 21:01
То что Путин в списке кандидатов на президентский пост - это недоразумение и преступление.
Ксении Анатольевне готов простить все её давние прегрешения. Даже Дом 2.
Мой совет молодым - Береги честь смолоду!
vulgaris_liberal 19 марта 2018 | 21:03
С чего это вдруг жулик и вор навальный и террорист сенцов стали политзаключенными? :)
yuriyp 19 марта 2018 | 21:06
Думаю, Кремль подыграет собчак, чтобы та продолжала набирать очки. Всех конечно не выпустит, но нескольких человек- вполне. Собчак нужна путину для надувания ее в качестве лидера протестных настроений для их последующего слива. Оторвать молодых оппов от Навльного- ее задача...
idaforever 19 марта 2018 | 21:30
yuriyp: а может Пут готовит ее в преемники, чтобы оставить за собой все награбленное и свободу