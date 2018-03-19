Ксения Собчак передала Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными

Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь политика и телеведущей Ксения Чудинова.

В списке значатся имена Александра Кольченко — осужденного по так называемому «делу крымских террористов», украинского режиссера Олега Сенцова — отбывающего наказание по обвинению в создании террористического сообщества, Олега Навального — осужденного по делу о мошенничестве и имена фигурантов «дела 26 марта», Станислава Зимовца, Александра Шпакова и Дмитрия Борисова.