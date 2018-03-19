Великобритания и США требуют от Цукерберга дать показания в связи с отношением его компании к персональным данным

Великобритания и США требуют от основателя соцсети Фейсбук Марка Цукерберга дать показания в связи с отношением его компании к персональным данным пользователей. Об этом сообщает Би-би-си. В адрес Цукерберга звучат упреки в том, что компания не сообщала пользователям о том, что их личная информация попала в руки британской фирмы по анализу данных Кембридж Аналитика. На днях британская и американская пресса сообщили, что эта компания, проанализировав данные пользователей Фейсбука, помогла избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году.