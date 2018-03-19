ЦБ предложил разрешить российским банкам не раскрывать информацию об акционерах, которые находятся под санкциями

Об этом, как сообщает РБК, говорится в ответе ЦБ банковской ассоциации «Россия». По действующему законодательству, коммерческие банки обязаны раскрывать имена своих владельцев и тех, кто оказывает существенное влияние на решения, принимаемые органами управления.