Кремль утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Между тем, в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров российского и французского лидеров о поздравлениях со стороны Макрона ничего не говорится. В тексте сказано, что президент Франции пожелал России и народу страны политической, демократической, экономической и социальной модернизации.