Кремль утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Между тем, в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров российского и французского лидеров о поздравлениях со стороны Макрона ничего не говорится. В тексте сказано, что президент Франции пожелал России и народу страны политической, демократической, экономической и социальной модернизации.
Комментарии33
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kriemsdik 19 марта 2018 | 20:04
Это как Эрдоган извинялся типо за самолёт.
kottigr1 19 марта 2018 | 20:07
kriemsdik: Это типа как со слов российского МИД Президент Франции приглашал Путина в Париж, чем несказанно удивил французского Президента..
r88w556xl4 19 марта 2018 | 20:09
Поздравил? Да ну, ведь сегодня Франция сказала, что не признаёт выборы в Крыму. а значит во всей России. Ведь так сегодня полдня русофобы тут кудахтали?
danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:13
kottigr1: нафиг нужен этот макарон?
michael_golubchik 19 марта 2018 | 20:15
r88w556xl4: Позвонил и специально, нагло и демонстративано не поздравил. Но в Кремле решили что и это сойдет за поздравление. В том что опубликовала Франция нет слов о поздравлении с победой.
blahovdav 19 марта 2018 | 20:22
r88w556xl4: Портки счастливы: "...господин назвал меня любимой женой!..." (С)
nikitin43 19 марта 2018 | 20:10
kottigr1: такого байкота мировых лидеров ещё не было , не было и при комми .
e_mae 19 марта 2018 | 20:12
nikitin43: привыкайте, это новые реалии - кто не послал тот поздравил.
rsilk 19 марта 2018 | 20:14
kriemsdik: вова просидел сутки возле аппарата, но даже захарченко и ассад не соизволили поздравить)
aleksandr39 19 марта 2018 | 20:16
kriemsdik: Ну все ,Россия опять встала с колен ведь Макрон поздравил " великого вождя " .
aleksandr39 19 марта 2018 | 20:16
kriemsdik: Ну все ,Россия опять встала с колен ведь Макрон поздравил " великого вождя " .
ys171717 19 марта 2018 | 20:05
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, ипотека по тройным ставкам, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боялся только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. Так и случилось. Он впервые по факту набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей, несмотря на весь ресурс и вбросы. Такого позорного результата у него никогда не было.
shlevet 19 марта 2018 | 20:10
ys171717: Есть театр одного актера, а ты бот одной простыни =)):-)
sg76g 19 марта 2018 | 20:29
ys171717:
Сейчас то тебе это на хера, дебил? )))))))))) Пытаешься перед хозяином выслужиться напоследнок? А он тебе пинка под твой работящий зад...
abuvgrobu 19 марта 2018 | 20:07
Глядя на таких президентов , как Олланд и Макрон , Шарль де Голль переворачивается в гробу
ostapbey 19 марта 2018 | 20:31
abuvgrobu: а ведь старик Путин спит и видит в мечтах и Шарля де Голля и Олланда.
А юношу Макрона и подавно.
Даже.
n_a_t_a7777777 19 марта 2018 | 20:08
Макрон молодец! Он сам по себе. Не то ,что лживые Мэй и Меркель. Теперь Макрон самый большой друг Путина, прикольно... Но французы молодцы, всегда поддерживают Россию. Да и лёд тронулся...
blahovdav 19 марта 2018 | 20:19
Макрон молодец! Он сам по себе. Не то ,что лживые Мэй и Меркель. Теперь Макрон самый большой друг Путина, прикольно... Но французы молодцы, всегда поддерживают Россию. Да и лёд тронулся...// Когда уже путлеровские свинки начнут отделять мух от котлет??? Всегда поддерживать Россию... Пришел сталин к власти в России- поддержи Россию, пришел типа гитлер к власти в России- поддержи Россию, в России правят убийцы и каннибалы-поддержи Росию, Россия - развязала ядерную войну- поддержи Россию?? Смешно наблюдать за путлеровскими хрюндями: с умилением ловят мысль , взгляд, слово якобы в поддержку... Сгать Макрон хотел и сгет на плешивую ботоксную крысу и на его серую плесень в 77 процентов...
alexander25101977 19 марта 2018 | 20:10
Россиянского диктатора поздравили с "победой" такие же диктаторы, ну и парочка африканских шаманов. Цивилизованному миру он уже порядком надоел.
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 20:11
Народ это конечно великое известие, Макрон решил поздравить Путина. Видимо уже и телеграмма из Папуа Новой Гвинеи по случаю выйгрыша в "наперстки" тоже сочтут как великое известие и будут показывать всем что их поздравили.
Пипец - Бабки и солдаты выбрали нам опять лидера.
nichirin 19 марта 2018 | 20:12
Трудности перевода 2?
razval74 19 марта 2018 | 20:14
А Макрон об этом знает?
petrovich_spb 19 марта 2018 | 20:15
Надеюсь, буйному доложили, что французы его поздравили. Лишь бы из-за фикуса не вылезал.
hagana 19 марта 2018 | 20:15
И тут врем ? Извиняюсь - выдаем желаемое за действительное !!!
xxxapek 19 марта 2018 | 20:16
То есть Макрон пожелал России избавиться от Путина, а Путин воспринял это как поздравление с победой.
Трудности перевода?
dreyo 19 марта 2018 | 20:18
"Кремль утверждает, что президент Франции ... поздравил ..."
А Макрон в курсе, что поздравил? Или трудности перевода?
nikolashin2017 19 марта 2018 | 20:19
желаемое за реальность выдавать:
здесь могут лучше всех,ядрена мать....
oneoretwo 19 марта 2018 | 20:20
авыдокажите...
sneg1111 19 марта 2018 | 20:26
Либерасты утверждают, что запад ещё не определился, кто победил на выборах. Собчак или Навальный ?
ostapbey 19 марта 2018 | 20:28
Макрон поздравил Россию с т.н. выбором.
А Россия это ПУТИН!!
Значит..следите за логикой. Значит Макрон поздравил Путина!!! И
Даже.с правильным выбором!!
lankovskaya 19 марта 2018 | 20:29
"А мне плевать, мне очень хочется"...
ugolnikov 19 марта 2018 | 20:30
Ереван поздравил и Киргизстан тоже ..
hz6691 19 марта 2018 | 20:30
Сам Макрон! Это войдет в историю царствования.