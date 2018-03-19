НАТО призывает Россию раскрыть все данные по программе «Новичок»

Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Он добавил, что приветствует сотрудничество Великобритании с Организацией по запрещению химического оружия в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские следователи считают, что нервно-паралитическое вещество из серии «Новичок», которое использовалось при покушении, было разработано в России.

МИД Швеции вызвал российского посла. Это связано с заявлениями российского МИДа о том, что Стокгольм мог быть источником вещества, которым отравили Сергея Скрипаля. В числе вероятных производителей «Новичка» на днях Швецию назвала официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова. Министры иностранных дел Швеции, Чехии и Словакии версию, выдвинутую Марией Захаровой, категорически отвергли.