НАТО призывает Россию раскрыть все данные по программе «Новичок»
Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Он добавил, что приветствует сотрудничество Великобритании с Организацией по запрещению химического оружия в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские следователи считают, что нервно-паралитическое вещество из серии «Новичок», которое использовалось при покушении, было разработано в России.
МИД Швеции вызвал российского посла. Это связано с заявлениями российского МИДа о том, что Стокгольм мог быть источником вещества, которым отравили Сергея Скрипаля. В числе вероятных производителей «Новичка» на днях Швецию назвала официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова. Министры иностранных дел Швеции, Чехии и Словакии версию, выдвинутую Марией Захаровой, категорически отвергли.
Комментарии30
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ys171717 19 марта 2018 | 20:03
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, ипотека по тройным ставкам, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боялся только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. Так и случилось. Он впервые по факту набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей, несмотря на весь ресурс и вбросы. Такого позорного результата у него никогда не было.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:03
Ну раскройте пожалуйся. А то мы ната жить не сможем.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:08
ys171717: черт тупой, кончай спамить!
vasilevich58 19 марта 2018 | 20:21
Какой "новичок"?
Мы тут не причём!
Это же чисто английское слово!
Мы его давно уничтожили!
danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:22
vasilevich58: кто вы, дурачок? Вы коклы???
maxcarev 19 марта 2018 | 20:23
Накануне ЧМ по футболу ждем полномасштабной войны с Украиной: инициатором будет Путин, но обвинит во всем Украину и потом это в его излюбленной тактике "нам это совершенно не было выгодно!" Западу - сосать!
danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:25
maxcarev: полноценной, это как, козлёнок? Зрелы начинают и сдаются зелёным человечкам? Выходи.
ignachio 19 марта 2018 | 20:25
Почему Путин до сих пор не потребовал НАТО раскрыть ее программу Новичок? Судя по названию, программа явно англо-американская.
Если бы называлась, Балалайка, Матрешка, Моль на конец.
shlevet 19 марта 2018 | 20:07
ys171717: Да всё Милай, успокоооооойся.
Выборы УЖЕ прошли.
Так что ты пролетел со своей простыней, как фанера над Парижем.
Можешь убиться апстену.
Или теперь, пока тебя в госдепе не отправят на пенсию, будешь здесь флудить?
xoxlolox 19 марта 2018 | 20:12
shlevet: Да пес с ним ,пусть страдает ! Это так мило ! Я его даже лайкнул из жалости , а то говорят мы тут на Савушкина ваще звери ,пусть знают что ни что человеческое нам не чуждо !)
danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:15
xoxlolox: не на савушкино а в Ольгино. Ты что адрес забыл? Все коклы знают.
shlevet 19 марта 2018 | 20:18
danko_fuflo: а не на Селигере?
danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:20
shlevet: ну на Селигере само собой. Там основная группа подпольная. Ой, опять проболтался.
xoxlolox 19 марта 2018 | 20:21
shlevet: danko_fuflo: Блииинааа ! Так гдя я в натуре !?
dobro_vam_v_dom 19 марта 2018 | 20:08
ys171717: До тебя какой-то дебил уже это несколько раз эту херню выставлял. У вас одна методичка на всех?
ostapbey 19 марта 2018 | 20:17
dobro_vam_v_dom: вообщето, бабуся, Захарова она женского рода, как и ты триста лет назад.
Так что по коксу ты пролетела в отношении дебилов!
ЛАВРОВА спрашивайй.. *ля!!
sneg1111 19 марта 2018 | 20:18
ys171717: Слушай ! А ты не тот америкашка, который тут убеждал всех, что США ночи не спят. Думают как дать хлеб голодным в Африке, дать мир сирийцам, укр. патриотам ежемесячные выплаты в 2000 евро. И это, получение прибыли ТНК - ЭТО МИФ.
lacosta1969 19 марта 2018 | 20:04
Вот пропидорки. Ведь сначала надо установить , что за газ был и где он произведён. Может Штатам надо раскрыть свою химическую программу. Где они Новичок сделали и зачем устраивают провокации..
shlevet 19 марта 2018 | 20:05
1. Что дало понять бритам, что это новичек?
2. Почему их следователи считают, что оно было разработано именно в России?
ostapbey 19 марта 2018 | 20:08
shlevet: потому что и АКМ создала Россия. А гитлер ошибочно свое ФАУ обозвал не Восток.И Студебеккер исконно русский автомобиль. Как и жигули!
Даже..
dobro_vam_v_dom 19 марта 2018 | 20:12
hlevet: Не важно кем разработано. Важно, кто применил отраву. А это, с большой долей вероятности, были британские или пиндосские спецслужбы.
Давайте. еще будем обвинять Россию в убийствах из автомата Калашникова, который очень популярен в Штатах... и во всем мире.
ostapbey 19 марта 2018 | 20:15
dobro_vam_v_dom: ты давай колобок поскреби по сусекам..
А твой дедок, пока трезв, балалайку тебе приладит. Якобы русскую тоже!
Даже
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 20:18
shlevet: ПАТАМУШТА
ostapbey 19 марта 2018 | 20:06
Прям Ролдугин нумер цвай этот Скрипаль.
Или наооборот..Мир осуждает применение мельдония в одном случае. И Новичка во втором.
А русские патриоты прикрываются своими отщепенцами!
Как тут понять загадочную русскую душу?
Мол хватит в России отщепенцев на все случаи жизни! И во все страны?
И на любой вкус?
В данном случае Путина.
Даже.
timwlad67 19 марта 2018 | 20:18
Ну вообще то ostapbey революционный геноцид и холокост это отщепенцы запада.
И при Петре 1 этих отщепенцев понаперло в Россию ну прям как в Америку.
И так,как только отщепенец так значит представитель запада ,не иначе.
А где он при этом прячется значения не имеет.
Пример Украина.На Украине все отщепенцы как только заказ там свою религию отщепенцев навязал.
Вы же не будете отрицатьчто на Украине власть отщепенцев мародеров и убийц.И призом у них безвизовый режим сзападными отщепенцами.
Убивают то на Украине помощью и подержки запада.
nanaryfive 19 марта 2018 | 20:07
Даже врать "красиво" уже обленились западные полудурки.
zero_1966 19 марта 2018 | 20:08
Вот тупые.
Президент же ясно сказал вчера- у нас ничего нет, всё уничтожили.
ostapbey 19 марта 2018 | 20:12
Прям Ролдугин нумер цвай этот Скрипаль.
Или наооборот..Мир осуждает применение мельдония в одном случае. И Новичка во втором.
А русские патриоты прикрываются своими отщепенцами!
Как тут понять загадочную русскую душу?
Мол хватит в России отщепенцев на все случаи жизни! И во все страны?
И на любой вкус?
В данном случае Путина.
Даже.
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 20:16
Это можно понять только так как Захерова решила чтобы российские дипломаты хотя бы сходили хоть на прием к своим коллегам, видимо бедные совсем заскучали на коксе.
sneg1111 19 марта 2018 | 20:24
Там в трёхстах метрах от скамейки Скрипаля, лаборатория. Получите консультацию не отходя от места.