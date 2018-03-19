Z Архив новостей новости
5 30 6 1073
20:00, 19 марта 2018

НАТО призывает Россию раскрыть все данные по программе «Новичок»

Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Он добавил, что приветствует сотрудничество Великобритании с Организацией по запрещению химического оружия в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские следователи считают, что нервно-паралитическое вещество из серии «Новичок», которое использовалось при покушении, было разработано в России.

МИД Швеции вызвал российского посла. Это связано с заявлениями российского МИДа о том, что Стокгольм мог быть источником вещества, которым отравили Сергея Скрипаля. В числе вероятных производителей «Новичка» на днях Швецию назвала официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова. Министры иностранных дел Швеции, Чехии и Словакии версию, выдвинутую Марией Захаровой, категорически отвергли.

Комментарии

30

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ys171717 19 марта 2018 | 20:03

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, ипотека по тройным ставкам, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.

Он боялся только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. Так и случилось. Он впервые по факту набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей, несмотря на весь ресурс и вбросы. Такого позорного результата у него никогда не было.

danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:03

Ну раскройте пожалуйся. А то мы ната жить не сможем.

danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:08

ys171717: черт тупой, кончай спамить!

vasilevich58 19 марта 2018 | 20:21

Какой "новичок"?
Мы тут не причём!
Это же чисто английское слово!
Мы его давно уничтожили!

danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:22

vasilevich58: кто вы, дурачок? Вы коклы???

maxcarev 19 марта 2018 | 20:23

Накануне ЧМ по футболу ждем полномасштабной войны с Украиной: инициатором будет Путин, но обвинит во всем Украину и потом это в его излюбленной тактике "нам это совершенно не было выгодно!" Западу - сосать!

danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:25

maxcarev: полноценной, это как, козлёнок? Зрелы начинают и сдаются зелёным человечкам? Выходи.

ignachio 19 марта 2018 | 20:25

Почему Путин до сих пор не потребовал НАТО раскрыть ее программу Новичок? Судя по названию, программа явно англо-американская.
Если бы называлась, Балалайка, Матрешка, Моль на конец.

shlevet 19 марта 2018 | 20:07

ys171717: Да всё Милай, успокоооооойся.
Выборы УЖЕ прошли.
Так что ты пролетел со своей простыней, как фанера над Парижем.
Можешь убиться апстену.
Или теперь, пока тебя в госдепе не отправят на пенсию, будешь здесь флудить?

xoxlolox 19 марта 2018 | 20:12

shlevet: Да пес с ним ,пусть страдает ! Это так мило ! Я его даже лайкнул из жалости , а то говорят мы тут на Савушкина ваще звери ,пусть знают что ни что человеческое нам не чуждо !)

danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:15

xoxlolox: не на савушкино а в Ольгино. Ты что адрес забыл? Все коклы знают.

shlevet 19 марта 2018 | 20:18

danko_fuflo: а не на Селигере?

danko_fuflo 19 марта 2018 | 20:20

shlevet: ну на Селигере само собой. Там основная группа подпольная. Ой, опять проболтался.

xoxlolox 19 марта 2018 | 20:21

shlevet: danko_fuflo: Блииинааа ! Так гдя я в натуре !?

dobro_vam_v_dom 19 марта 2018 | 20:08

ys171717: До тебя какой-то дебил уже это несколько раз эту херню выставлял. У вас одна методичка на всех?

ostapbey 19 марта 2018 | 20:17

dobro_vam_v_dom: вообщето, бабуся, Захарова она женского рода, как и ты триста лет назад.
Так что по коксу ты пролетела в отношении дебилов!
ЛАВРОВА спрашивайй.. *ля!!

sneg1111 19 марта 2018 | 20:18

ys171717: Слушай ! А ты не тот америкашка, который тут убеждал всех, что США ночи не спят. Думают как дать хлеб голодным в Африке, дать мир сирийцам, укр. патриотам ежемесячные выплаты в 2000 евро. И это, получение прибыли ТНК - ЭТО МИФ.

lacosta1969 19 марта 2018 | 20:04

Вот пропидорки. Ведь сначала надо установить , что за газ был и где он произведён. Может Штатам надо раскрыть свою химическую программу. Где они Новичок сделали и зачем устраивают провокации..

shlevet 19 марта 2018 | 20:05

1. Что дало понять бритам, что это новичек?
2. Почему их следователи считают, что оно было разработано именно в России?

ostapbey 19 марта 2018 | 20:08

shlevet: потому что и АКМ создала Россия. А гитлер ошибочно свое ФАУ обозвал не Восток.И Студебеккер исконно русский автомобиль. Как и жигули!
Даже..

dobro_vam_v_dom 19 марта 2018 | 20:12

hlevet: Не важно кем разработано. Важно, кто применил отраву. А это, с большой долей вероятности, были британские или пиндосские спецслужбы.
Давайте. еще будем обвинять Россию в убийствах из автомата Калашникова, который очень популярен в Штатах... и во всем мире.

ostapbey 19 марта 2018 | 20:15

dobro_vam_v_dom: ты давай колобок поскреби по сусекам..
А твой дедок, пока трезв, балалайку тебе приладит. Якобы русскую тоже!
Даже

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 20:18

shlevet: ПАТАМУШТА

ostapbey 19 марта 2018 | 20:06

Прям Ролдугин нумер цвай этот Скрипаль.
Или наооборот..Мир осуждает применение мельдония в одном случае. И Новичка во втором.
А русские патриоты прикрываются своими отщепенцами!
Как тут понять загадочную русскую душу?
Мол хватит в России отщепенцев на все случаи жизни! И во все страны?
И на любой вкус?
В данном случае Путина.
Даже.

timwlad67 19 марта 2018 | 20:18

Ну вообще то ostapbey революционный геноцид и холокост это отщепенцы запада.
И при Петре 1 этих отщепенцев понаперло в Россию ну прям как в Америку.
И так,как только отщепенец так значит представитель запада ,не иначе.
А где он при этом прячется значения не имеет.
Пример Украина.На Украине все отщепенцы как только заказ там свою религию отщепенцев навязал.
Вы же не будете отрицатьчто на Украине власть отщепенцев мародеров и убийц.И призом у них безвизовый режим сзападными отщепенцами.
Убивают то на Украине помощью и подержки запада.

(комментарий скрыт)

nanaryfive 19 марта 2018 | 20:07

Даже врать "красиво" уже обленились западные полудурки.

zero_1966 19 марта 2018 | 20:08

Вот тупые.
Президент же ясно сказал вчера- у нас ничего нет, всё уничтожили.

ostapbey 19 марта 2018 | 20:12

Прям Ролдугин нумер цвай этот Скрипаль.
Или наооборот..Мир осуждает применение мельдония в одном случае. И Новичка во втором.
А русские патриоты прикрываются своими отщепенцами!
Как тут понять загадочную русскую душу?
Мол хватит в России отщепенцев на все случаи жизни! И во все страны?
И на любой вкус?
В данном случае Путина.
Даже.

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 20:16

Это можно понять только так как Захерова решила чтобы российские дипломаты хотя бы сходили хоть на прием к своим коллегам, видимо бедные совсем заскучали на коксе.

sneg1111 19 марта 2018 | 20:24

Там в трёхстах метрах от скамейки Скрипаля, лаборатория. Получите консультацию не отходя от места.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 312 6 5123 00:00
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5844 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Новости

Путин по итогам обработки 99,8% бюллетеней набирает 76,67% голосов Грудинин— 11,79%, Жириновский — 5,66%, Собчак — 1,67%...

5 399 6 62435
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 215 6 11997 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 99 6 5936 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7308 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 88 6 6140 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ Тереза Мэй: Россия несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля Тереза Мэй: Россия несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля «Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией»...

5 730 6 88113 12.03
8читать ;смотреть
Kполитика, великобритания, общество, видео, события
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 204 6 15104 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19384 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 141 6 11430 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5487 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Виноваты в этом вы, май вестерн френдз Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками…

5 211 6 18328 15:58
Kполитика, власть, рф, выборы-2018, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8396 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 15982 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5664 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах Тем не менее, ряд телеграмм российский руководитель всё же получил…

5 178 6 73356
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 222 6 147757 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 105 6 11982 13.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 248 6 301874 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 181326 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6802555
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3356894

Сегодня в эфире