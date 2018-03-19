Собчак передала Путину список политзаключенных

Кандидат в президенты России Ксения Собчак передала Владимиру Путину список политзаключенных. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.

«Ксения попросила о помиловании политзаключенных из списка, который мы опубликовали в самом начале избирательной кампании. Там 16 фамилий», — рассказала она.

По словам К.Чудиновой, речь идет о фигурантах «дела 26 марта» Дмитрии Борисове и Станиславе Зимовце, создателе космических аппаратов Владимире Лапыгине, Олеге Навальном, бывшем сотруднике «ЮКОСа» Алексее Пичугине, украинском режиссере Олеге Сенцове, журналисте Александре Соколове и других.

Она добавила, что «Путин внимательно изучил список и обещал рассмотреть этот вопрос».