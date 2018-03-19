Собчак передала Путину список политзаключенных
Кандидат в президенты России Ксения Собчак передала Владимиру Путину список политзаключенных. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.
«Ксения попросила о помиловании политзаключенных из списка, который мы опубликовали в самом начале избирательной кампании. Там 16 фамилий», — рассказала она.
По словам К.Чудиновой, речь идет о фигурантах «дела 26 марта» Дмитрии Борисове и Станиславе Зимовце, создателе космических аппаратов Владимире Лапыгине, Олеге Навальном, бывшем сотруднике «ЮКОСа» Алексее Пичугине, украинском режиссере Олеге Сенцове, журналисте Александре Соколове и других.
Она добавила, что «Путин внимательно изучил список и обещал рассмотреть этот вопрос».
Комментарии14
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duch_nec 19 марта 2018 | 19:55
Депутат британского парламента Том Тугендхат, глава парламентской комиссии по внешним делам, заявил: попытка отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери выглядит как государственная акция, и он намерен предъявить Москве соответствующее обвинение.
Об этом пишет в понедельник, 19 марта, новостное агентство Reuters.
Позже в этот день состоится заседание британского Совета по национальной безопасности под председательством главы правительства Великобритании Терезы Мэй, участники которого будут обсуждать данный инцидент.
"Мы ожидаем, что премьер-министр объявит об этом прямо и недвусмысленно, и я удивлюсь, если она не назовет в качестве обвиняемого Кремль", – заявил Тугендхат в интервью радиостанции ВВС.
master_analitik 19 марта 2018 | 20:00
Собчак передала Путину список политзаключенных
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В честь победы Путина на выборах этих политзаключенных следует выпороть, а потом отпустить. И когда в России появится не поротое поколение либералов - будет мир во всем мире.
antiboh 19 марта 2018 | 20:00
Навального отпустят? Будем наблюдать..
Хотя Путин должен рассчитаться с Ксюшей,да и планы на неё у него серьёзные.Она может быть гарантом для него..Есть такое ощущение и её поход к Навальному на ту же тему
ematveev 19 марта 2018 | 20:07
duch_nec:
Депутат.
Теолог.
Предъявить обвинение.
Анализа вещества еще нет.
Это все, что нужно знать о правовой природе обвинений в современной юриспруденции Великобритании.
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Справка:
Том Тугендхат - теолог (специализация - ислам). Участник войны в Ираке.
vasilevich58 19 марта 2018 | 20:19
Ксенья в любом случае молодец!
А всякие "борцы за чистоту оппозиции" пусть идут лесом!
dataan 19 марта 2018 | 19:56
Пожалуй там должна появится 17 фамилия после этого. Женская. :)
evgeny_biolog 19 марта 2018 | 19:56
Собчак передала Путину список политзаключенных из Дома - 2 ...
timber_head 19 марта 2018 | 19:57
Активную Ксюшу, похоже, всерьез готовят как замену уже надоевшему и протухшему унылому Явлинскому в "оппозиционно-протестной нише". Недаром ей на выборах нарисовали больше, чем Грише. При всем неуважении к Грише, такого быть просто не могло - за Ксюшу тупо некому было голосовать - ни яблочники, ни навальновцы бы этого делать не стали, а "своих" у неё нет. Разве что кто-то "по приколу".
abuvgrobu 19 марта 2018 | 19:58
Каждый из этого списка заслуживает увеличения срока как минимум на три года..
agamasat 19 марта 2018 | 20:05
Ждем-с, как Наливальный в очередной раз обольет Собчак грязью, особенно, если это помилование состоится.
bonhoeffer 19 марта 2018 | 20:06
Ксюша дублирует уже существующие списки с его резолюцией.
mjau 19 марта 2018 | 20:06
Путину нравится играть с демократами так же, как кошке нравится играть с мышкой...
georgadvokat 19 марта 2018 | 20:20
Лицемерка. Пиарится абсолютно на всем. А путин не знает, что есть политзаключенные?
oneoretwo 19 марта 2018 | 20:28
...внимательно изучил список и обещал рассмотреть этот вопрос».
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второй акт спектакля "тухлая селедка" с учетом того, что именно ВИНОВНЫХ хоть в чем-то в этом списке просто нет...