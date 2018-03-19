Генпрокуратура России в день выборов получила больше сотни обращений о нарушениях
Все они будут проверены, — сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Он уточнил, что обращения связаны с информационным обеспечением выборов, составлением списков избирателей и незаконной агитацией, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии4
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dobro_vam_v_dom 19 марта 2018 | 19:35
Через «Эхо Москвы» поздравляю Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах!
Надеюсь, что у него хватит здоровья, ума и совести для того, чтобы в предстоящие 6 лет существенно улучшить жизнь простых россиян, а не только олигархов…
comanchero 19 марта 2018 | 19:43
dobro_vam_v_dom: Владимир Владимирович - не просто простой россиянин, он и есть РОССИЯ.
И, как он сам недавно заявил, следующие 6 лет РОССИЮ ждёт успех. Про оставшиеся 146% он ничего не говорил.
rampa 19 марта 2018 | 19:50
dobro_vam_v_dom: с чего бы это ему менять свою политику? Из-за вашего пожелания? Раз переизбрали, значит все, что он делал 18 лет всех устраивает.
anthropos 19 марта 2018 | 20:08
Надо бы "Голосу" и пр. оппозиционным партиям и орг-ям проверить, если это вообще возможно, своих наблюдателей на предмет принадлежности к числу агентов ФСБ и др. госсиловикков.