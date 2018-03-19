В центре Москвы проходит митинг, посвященный президентским выборам
В центре Москвы в эти минуты проходит митинг, посвященный президентским выборам. Его организатор выступил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По данным агентства ТАСС, на акцию, согласованную с властями, собралось несколько десятков человек. Удальцов во время своего выступления заявил о вбросах и других нарушениях на прошедших выборах. Он назвал их фарсом и призвал не признавать их итоги.
Комментарии5
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russkie_za_sverjenie 19 марта 2018 | 19:32
Осталась ли у русских гордость?
Или села она под засовы?
Русским стала удобней покорность?
Русским стали уютней оковы?
Почему же вы так изменились?
Как вас носит еще земля?
В бессловесных рабов превратились,
Подчиняясь ворам из Кремля.
Вам привычно платить дань бандитам,
И молчать, опасаясь плетей,
Просто сдали страну паразитам,
Наплевав на себя и детей.
Вы предали за что бились деды,
Вы позор для других поколений,
Жрите совесть свою, трупоеды,
Соучастники преступлений.
nipalvern 19 марта 2018 | 19:36
Тютюкин неисправим. До чего же гнилой.
n_a_t_a7777777 19 марта 2018 | 20:00
russkie_za_sverjenie:
Удальцов прав. Выборы грязные, явка накручена. Грудинина мочили не по-деЦки...
sg76g 19 марта 2018 | 20:15
n_a_t_a7777777:
Да ладно. Что счета были рассказали? Так это в банке признали. Что значит явка накручена? Заставили на предприятии? А за границей кто гнал людей? И что мешало придти по приказу и в знак протеста проголосовать за другого? Я бы так и сделал, только никто не заставял.
А сам Грудини все честно сделал? Какое он отношение к КПРФ имеет? А все эти голоса отданы именно партии, а не этому чертику из табакерки.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 19:43
В Лондоне Путин набрал 51,7 %, для сравнения в 2012 у него было 27,7 %. Всего из проживаюших за рубежом, за Путина отдали голоса 84,4 %. Западные политтехнологи полностью облажались, хвастливо обещая нулевую явку на выборах в зарубежье! Скажем дружное спасибо тете Мэй