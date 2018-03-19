В центре Москвы проходит митинг, посвященный президентским выборам

В центре Москвы в эти минуты проходит митинг, посвященный президентским выборам. Его организатор выступил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По данным агентства ТАСС, на акцию, согласованную с властями, собралось несколько десятков человек. Удальцов во время своего выступления заявил о вбросах и других нарушениях на прошедших выборах. Он назвал их фарсом и призвал не признавать их итоги.