Евросоюз надеется, что Россия разберется со всеми недочетами на выборах, на которые указали наблюдатели ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. там также сообщается, что Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму. Сегодня наблюдатели ОБСЕ отметили нехватку подлинной конкуренции на выборах президента и заявили, что процесс сопровождался ограничениями свободы слова и собраний.