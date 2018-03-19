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19:30, 19 марта 2018

Евросоюз надеется, что Россия разберется со всеми недочетами на выборах, на которые указали наблюдатели ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. там также сообщается, что Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму. Сегодня наблюдатели ОБСЕ отметили нехватку подлинной конкуренции на выборах президента и заявили, что процесс сопровождался ограничениями свободы слова и собраний.

Комментарии

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vulgaris_liberal 19 марта 2018 | 19:33

Это конечно. Жулика и вора навального давно пора посадить в тюрьму. Хватит ему малолетних быдланов обирать :)

r88w556xl4 19 марта 2018 | 19:36

Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму.
====================
Евросоюз плевал на демократию, важнее мнения народа для него закорючки бюрократов и воля киевских нацистов.

kottigr1 19 марта 2018 | 19:48

r88w556xl4: Евросоюз плевал на демократию, важнее мнения народа..
-------------------------------------------------------------
Там ещё негров вешают и под мостами через Сену на подшивках газеты "Правда" пролетарии спят.. Ничего не поменялось со времен СССР.. Загнивают гады !

r88w556xl4 19 марта 2018 | 19:56

kottigr1: Заметь, не я это казал.

r88w556xl4 19 марта 2018 | 19:58

...сказал

vulgaris_liberal 19 марта 2018 | 20:02

kottigr1: Негров не вешают, но демонстрации тамошних хомячков разгоняют водометами. Хотите при случае водометом в физиономию попробовать?

kottigr1 19 марта 2018 | 20:05

vulgaris_liberal: Водомёт это наверное лучше чем отбитая ОМОНом печень, пять лет за оторванный погон или бутылка из под шампанского в заднице ?

vulgaris_liberal 19 марта 2018 | 20:10

kottigr1: Сразу видно, что вы не знаете что такое водомет и что такое бодание с омоном. Эх вы, диванный герой :) Пять лет это еще по-божески. В бездуховной пиндосии за оторванный погон и застрелить могут.

kottigr1 19 марта 2018 | 20:17

vulgaris_liberal: Что же Вы такой бывалый и на свободе ?.. да и живой ещё в придачу.. ?
В Америку вместе с Таратутой на диване ездите ?

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 20:28

vulgaris_liberal: Ну например полицейский в США и России это большая разница. Наш мусор, который как правило негоден ни к чему , поэтому идет в милицию-палицию. И тамошний Джо, который как правило служит морпехом, учится в колледже, проходит академию и получает хорошую зарплату.
Поэтму Джо уважают, а нашего Жорика-мента, пинают все кому не лень.

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 20:24

r88w556xl4: Евросоюз плевал на демократию
----------------------------------------------------------------------
На Западе.
Все решения по ВСЕМ конфликтам на Западе принимались колегиально, абсолютно всегда.
Все референдумы, сначала опрашивали мнение, голосовали а потом принимались решения на основании референдумов.
Путин
Всегда принимал решение сам, и только сам по Грузии,Украине и Сирии
Сначала окупировал Крым , и затем сделал референдум!!!

Почувствуйте разницу!!

r88w556xl4 19 марта 2018 | 19:33

Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму.
====================
Крымчане этими выборами и их результатами в очередной раз подтвердили свой выбор.

kottigr1 19 марта 2018 | 19:44

r88w556xl4: Странно, что Путин себе на своем шоу только чуть более 70% нарисовал.. Наверное ему всё так рассказали, что 146% не бывает..

r88w556xl4 19 марта 2018 | 19:48

kottigr1: Иди, попрыгай, может отойдёт. И кастрюлю не забудь одеть.

kottigr1 19 марта 2018 | 19:53

r88w556xl4: Иди, попрыгай, может отойдёт. И кастрюлю не забудь одеть.
--------------------------------------------------------
Ну вот видите.. Вам то это всё не помогло, а другим советуете...

kara 19 марта 2018 | 19:34

кто у нас любит за все виниться? выпускайте ее, пусть кланяется в сторону европы!

komiccap_nkvd 19 марта 2018 | 19:35

разберемся.
со всеми разберемся

olegleon 19 марта 2018 | 19:35

"там также сообщается, что Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму."
а Россия требовала от ЕС в ультимативной форме признать выборы в Крыму?

master_analitik 19 марта 2018 | 19:38


Европейцы всегда будут недовольны. Поэтому нужно вспомнить выражение товарища Сталина: "ЕСТЬ ВЫБОРЫ - ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ. НЕТ ВЫБОРОВ - НЕТ ПРОБЛЕМЫ." России нужна Монархия с правом передачи власти по наследству. Если мы введем Монархический строй, то Запад от нас отстанет на какое-то время. А чтобы Дикий Запад полностью от нас отстал, нужно предложить европейцам разместить на своей территории русские военные базы вместо американских. И тогда будет мир во всем мире!

kriemsdik 19 марта 2018 | 19:38

Одни пригожинские копрофилы гужуются в каментах, всем уже плевать на них))))

vulgaris_liberal 19 марта 2018 | 19:42

kriemsdik: лузеры и импотенты сегодня целый день воют на сайте о плохом народе и о том, как им совсем не обидно за сворованные навальным общаковские деньги

r88w556xl4 19 марта 2018 | 19:45

kriemsdik: Как раз всем уже плевать на вас. Что вы там на выборах получили, свои полтора процента "оппозиции", то реально показывает, кому вы нужны. Вот вам ваши "марши миллионов". Пока вы культивируете ненависть к России и россиянам, в частности на этом сайте, пока открыто поддерживаете врагов страны, плевать будет на так называемую оппозицию российски народ. Но все ваши вожди и западные начальники настолько убоги, что не в состоянии это осознать.

venmud 19 марта 2018 | 19:40

"Евросоюз надеется, что Россия разберется со всеми недочетами"
============================================================
Сначала замучаются пыль глотать, а потом замочатся в сортире.

shlevet 19 марта 2018 | 19:40

Что там не признает ОБСЕ в Крыму всему цивилизованному миру, в принципе, по-барабану.
А вот то, что реальной конкуренции Путину не было, так это оно право, это показали и цифры

programbuilder 19 марта 2018 | 19:42

Вот где засада случилась, о которой не думали. "Присоединение" Крыма цивилизованный мир не признал, значит и выборы там проведены незаконно, значит президент у нас не является законно выбранным, с точки зрения цивилизованного мира конечно. За явкой гнались-гнались не догнались, а тут еще это.

abuvgrobu 19 марта 2018 | 19:49

Господа из ЕС.Вы не представляете насколько нам насрать на ваше мнение по нашему Крыму.

kriemsdik 19 марта 2018 | 20:02

abuvgrobu: а на квартиру в Лондоне насрать? а, у тебя же её нет.

kottigr1 19 марта 2018 | 20:03

abuvgrobu: Вы не представляете насколько нам насрать на ваше мнение по нашему Крыму.
-------------------------------------------------------------
Зачем Вы собираетесь срать по всему Крыму !? Вам кучи под собой уже не достаточно ?

able_seamans 19 марта 2018 | 20:21

kottigr1: Ну так личности типа этого барана abuvgrobu другого делать и не умеют, кроме как гадить.. Но это временно, кровавый понос возьмет вверх рано или поздно...

andy66 19 марта 2018 | 20:00

все наоборот, чекисты разберутся со всеми, кто им указывал на недочеты выборов ((((

sneg1111 19 марта 2018 | 20:10

Разберитесь по референдуму НАТО в Черногории.

killbalafre 19 марта 2018 | 20:10

Ответ Володи и Димона ЕС

"Не надо печалится
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди"

oneoretwo 19 марта 2018 | 20:11

Евросоюз надеется...
---------------------------
зря.... так и не дошло, что на воров никогда не бывает никакой надежды...

furuncul1 19 марта 2018 | 20:19

То, что у себя Евросоюз считает преступлением, в России он называет недочетом. Толерантненько так.

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