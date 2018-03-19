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19:04, 19 марта 2018

Европейский союз футбольных ассоциаций открыл дело против футбольного клуба ЦСКА

Обвинения, которые предъявляют российским болельщикам, стандартны, кроме одного. Это и использование пиротехники, и расистские выкрики, и бросание на поле посторонних предметов и не подобающее поведение толпы, но к ним на этот раз добавилось еще одно – блокирование лестниц. Впрочем, и фанаты Лиона уже давно на заметке УЕФА. Клуб находится под условной дисквалификацией за беспорядки на матче с турецким Бешикташем. Да и перед этой игрой хулз устроили по всему городу стычки с бойцами республиканской роты безопасности, однако, все, что находится за пределами стадиона не входит в юрисдикцию УЕФА. Лион проиграл армейцам ответный матч Лиги Европы и выбыл из турнира. ЦСКА остался единственной российской командой, выступающей в Еврокубках.

Дисциплинарное дело о беспорядках на матче Лион – ЦСКА будет рассмотрено 31 мая.

Комментарии

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olegleon 19 марта 2018 | 19:11

"Я горд быть азиатом" - сказал Азиат
"Я горд быть чёрным" - сказал Африканец
"Я горд быть белым" - сказал расист.

abuvgrobu 19 марта 2018 | 19:13

Твой рот мой хлеб скушал..

mwxp 19 марта 2018 | 19:16

"Я горд быть говняшкой" - сказал olegleon.

solonko 19 марта 2018 | 19:22

"...и расистские выкрики"...

У вас не ЦСКА, у вас - хунта! Нацистская хунта.

piterjanis 19 марта 2018 | 19:59

solonko: поскачи нацик,поскачи.

snikkersnepper 19 марта 2018 | 20:11

piterjanis:

На сайте уефы английским по белому написано, что предъява сделана болельщикам Лиона.
Просто задоголовая редакция ЭМ настолько приыкла с...ть на собственную страну, что решила не заморачиваться подобными мелочами.

snikkersnepper 19 марта 2018 | 20:08

Лексей Лексеич - а ведь это залет.

Официальныц сайт дисциплинарной комиссии УЕФА:
Disciplinary proceedings have been opened following the UEFA Europa League Round of 16 match between Olympique Lyonnais and PFC CSKA Moskva (2-3), played on 15 March in France.
Charges against Olympique Lyonnais:
- Throwing of objects and setting off of fireworks - Article 16 (2) of the UEFA Disciplinary Regulations (DR)
- Crowd disturbances – Art. 16 (2) DR
- Racist behaviour – Art. 14 DR
- Stairways blocked - Article 38 of the UEFA Safety and Security Regulations

Предъявлений болельщикам ЦСКА НЕТ.
https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/index.html


А теперь, самки собаки, сотрите этот пост и сделайте вид, что ничего не было.

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