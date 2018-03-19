Европейский союз футбольных ассоциаций открыл дело против футбольного клуба ЦСКА

Обвинения, которые предъявляют российским болельщикам, стандартны, кроме одного. Это и использование пиротехники, и расистские выкрики, и бросание на поле посторонних предметов и не подобающее поведение толпы, но к ним на этот раз добавилось еще одно – блокирование лестниц. Впрочем, и фанаты Лиона уже давно на заметке УЕФА. Клуб находится под условной дисквалификацией за беспорядки на матче с турецким Бешикташем. Да и перед этой игрой хулз устроили по всему городу стычки с бойцами республиканской роты безопасности, однако, все, что находится за пределами стадиона не входит в юрисдикцию УЕФА. Лион проиграл армейцам ответный матч Лиги Европы и выбыл из турнира. ЦСКА остался единственной российской командой, выступающей в Еврокубках.

Дисциплинарное дело о беспорядках на матче Лион – ЦСКА будет рассмотрено 31 мая.