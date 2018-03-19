Источник: В Кремле задумались об отставке главы Якутии Егора Борисова из-за низкого результата Путина в регионе

В Кремле задумались об отставке главы Якутии Егора Борисова из-за низкого результата Владимира Путина на выборах президента в регионе. Об этом сообщают источники телеканала «Дождь». Собеседники, близкие к Кремлю, сообщили, что возможна смена и других руководителей регионов. Что касается Якутии, Владимир Путин там показал худший результат. За действующего главу государства там проголосовали чуть больше 64% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин при этом, наоборот, показал лучший результат – более 27%.

Агитация на якутском языке была провалена. Этим успешно воспользовалась КПРФ, — сказал собеседник «Дождя».