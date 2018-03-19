Источник: В Кремле задумались об отставке главы Якутии Егора Борисова из-за низкого результата Путина в регионе
В Кремле задумались об отставке главы Якутии Егора Борисова из-за низкого результата Владимира Путина на выборах президента в регионе. Об этом сообщают источники телеканала «Дождь». Собеседники, близкие к Кремлю, сообщили, что возможна смена и других руководителей регионов. Что касается Якутии, Владимир Путин там показал худший результат. За действующего главу государства там проголосовали чуть больше 64% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин при этом, наоборот, показал лучший результат – более 27%.
Агитация на якутском языке была провалена. Этим успешно воспользовалась КПРФ, — сказал собеседник «Дождя».
Комментарии29
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olegleon 19 марта 2018 | 19:08
даже сборс золота не помог в Якутии. может быть Кремлю задуматься и меньше обирать зарабатывающие регионы, а дотационным сказать, чтобы сами зарабатывали??
duch_nic 19 марта 2018 | 19:09
//Об этом сообщают источники телеканала «Дождь».//
Дождю верю как себе... да что там, как себе... как ЭХУ!!!
kottigr1 19 марта 2018 | 19:13
duch_nic: Но трешься то ты почему-то здесь, а не на сайте "Вести 24"...
r88w556xl4 19 марта 2018 | 19:30
Об этом сообщают источники телеканала «Дождь».
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Информацию из этих источников можно охарактеризовать одним словом: "Брехня".
kottigr1 19 марта 2018 | 19:32
r88w556xl4:Для лживых путинистов любая правдивая информация как святая вода в глаза оборотню.. Хоть от "Дождя", хоть от "Эхо", хоть от "ВВС"...
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 19:58
r88w556xl4: "одним словом: "Брехня"."
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Как же так, это же украинское слово, бандеровец?
kokeshi 19 марта 2018 | 19:43
kottigr1: потому что его рабочее место здесь, а в Вестях более образованные и высокооплачиваемые пропагандоны.
vasilevich58 19 марта 2018 | 19:58
Эта новость - явка с поличным!
Все начальники. от мала до велика чтобы избежать такой участи, фальсифицировали, как могли. ни от кого не таясь и ни чего не стесняясь!
Да здравствует фальшивый президент!
duch_nic 19 марта 2018 | 19:12
olegleon: //...а дотационным сказать, чтобы сами зарабатывали??//
Регион дотационный, а золото из него вывозит зарубежная компания.
Я бы тамошнего губера не стал бы снимать. Я бы его расстрелял.
general777 19 марта 2018 | 19:22
duch_nic:
"... золото из него вывозит зарубежная компания. " Компания зарубежная - хозяева "дорогие россияне", ОФФШОР называется!
bigmaikl 19 марта 2018 | 19:31
olegleon: Кто эти регионы?
Чечня? Крым?
Ох! И их обидят?
kottigr1 19 марта 2018 | 19:09
Цирк.. Губернаторов снимают за низкие "надутые" рейтинги Диктатора.. Да если смотреть на реальный рейтинг, то вся страна уже завтра должна остаться без губернаторов.
andy66 19 марта 2018 | 19:41
сами в Москве рисуют цифры - и сами на их основании губернаторов снимают )))))))
Самое смешное будет если губернатор скажет "авыдокажите!"
idaforever 19 марта 2018 | 19:10
логично
Пут показывает низкий результат, а уволят Борисова
a_111111 19 марта 2018 | 19:16
Он в самолете хорошо агитировал
igor20012 19 марта 2018 | 19:17
Т.е. неважно, как там живут люди, важно как они голосуют.
advokat52 advokat 19 марта 2018 | 19:20
вот вам и якуты умнее всех оказались
ansata 19 марта 2018 | 19:20
Лучше бы задумались как сделать так, что бы люди лучше жили.
student_ru_ru 19 марта 2018 | 19:26
Обязательно всех снять. Режиму не хватает врагов самому себе для полного счастья. А ему их надо увеличивать, иначе ему не выжить. И когда он всех сделает своими врагами - тогда он станет врагом самому себе. Короче, это всё бред собачий, но он вполне в духе его паранойи. Вперёд, товарищи!
gregor 19 марта 2018 | 19:27
То ,что было честное голосование в Якутии ,виноват Егор Борисов.
Снять его поэтому .
voenpes 19 марта 2018 | 19:32
Якуты мудрее русских.
laotszy 19 марта 2018 | 19:35
В пыточную его, гада!
keep_moving 19 марта 2018 | 19:38
Чего задумываться? Заводить уголовное дело срочно! Налицо саботаж.
darvag2 19 марта 2018 | 19:44
Якутский мост стал крымским. Вот вам и результат
margosher 19 марта 2018 | 19:46
Ну, вот больше нет других показателей работы губернатора, как голосование за Путина! Ну, хоть кого-нибудь бы сняли за невыплату зарплат бюджетникам, или за отсутствие мест в детских садах...
brocer 19 марта 2018 | 19:56
Посадят лет на 10 за взятку. Надо было больше писать.
alexander25101977 19 марта 2018 | 19:58
Назначенец плохо потрудился. Гнать из вертикали в горизонталь!
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 20:06
Вот что нужно было бы сделать,
Регионам нужно было бы послать администрацию подальше, это Путин вводит страну в экономическую задницу, с него и спрос. При чем здесь губеры, они тоже хороши, но от них мало что зависит. Если народ нищает из за Крыма, они что людям бабла раздадут.
Конечно губер должен был вбросы делать и делать 120% тогда он жил бы как Рамазан.
dreyo 19 марта 2018 | 20:10
... задумались об отставке...
А еще лучше батогами его, али в холодную. А то распустил народишко ... Что хотят, то и голосуют ...