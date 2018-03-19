Комиссия Госдумы по этике в ближайшие дни изучит обвинения в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого
Комиссия Госдумы по этике в ближайшие дни изучит обвинения в домогательствах в адрес главы Международного комитета палаты Леонида Слуцкого. Жалобы журналисток рассмотрят в закрытом режиме, — сообщает РБК. Результат, который по итогам обнародует комиссия, будет политическим, отметил в эфире «Эха Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Открыто Слуцкого обвинили в домогательствах корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.
Комментарии9
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duch_nic 19 марта 2018 | 19:05
Надеюсь, что пострадавших пропустят через "детектор лжи".
kottigr1 19 марта 2018 | 19:07
duch_nic: Непонятно.. Причем здесь какая-то комиссия.. ? Есть полиция, суд.. Пусть они и занимаются похотливой скотиной..
duch_nic 19 марта 2018 | 19:14
kottigr1: Вот и я думаю... что ж эти... честные женщины в суд не пошли? ...сразу?
kottigr1 19 марта 2018 | 19:17
duch_nic: Попадете в ОВД "Дальний" и потом расскажете... Что, да почему.
olegleon 19 марта 2018 | 19:33
kottigr1: в суд с чем идти? с заявлением "он меня когда-то лапал"?
kottigr1 19 марта 2018 | 19:34
olegleon: Что весомей.. слово насильника или слова множества его жертв ?
chnch 19 марта 2018 | 19:27
А декларацией не займутся?
listinfo 19 марта 2018 | 19:31
Тетки, которые десяток лет помнят как подсунули свой любок под тыльную сторону ладони - обычные бляди. Тем более что они журнашлюхи - и профессия древнейшая.
piter_ug 19 марта 2018 | 19:36
Обязать интересанта хватать за библейские места только депутанш 60+.
Задача - выработать стойкий запретительный рефлекс!