Комиссия Госдумы по этике в ближайшие дни изучит обвинения в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого

Комиссия Госдумы по этике в ближайшие дни изучит обвинения в домогательствах в адрес главы Международного комитета палаты Леонида Слуцкого. Жалобы журналисток рассмотрят в закрытом режиме, — сообщает РБК. Результат, который по итогам обнародует комиссия, будет политическим, отметил в эфире «Эха Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Открыто Слуцкого обвинили в домогательствах корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.