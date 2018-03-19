Российского посла завтра вызывают в МИД Швеции из-за дела Сергея Скрипаля
Поводом стали утверждения Москвы об источнике яда.
Посол Виктор Татаринцев будет вызван в МИД из-за российских обвинений в том, что Швеция могла быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при покушении в Солсбери. Это сообщила пресс-секретарь шведского ведомства агентству «Рейтер». Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия и СССР не имеют отношения к химоружию «Новичок» и что наиболее вероятным источником его происхождения являются западные страны, где проводились исследования в этой области. По словам Захаровой, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США. В перечисленных европейских странах это официально опровергли.
С официальным заявлением сегодня выступил Евросоюз. Главы МИД стран ЕС осудили нападение в Солсбери и указали на вероятную причастность к нему России.
Комментарии22
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olegleon 19 марта 2018 | 19:05
Шведский посол: Так что передать мой король?
Милославский: Передай твой король мой пламенный привет!
Шведский посол: А Кемска волост?
Милославский: Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами… Зайдите на недельке
master_analitik 19 марта 2018 | 19:48
olegleon:
Я шведов ни осуждаю, так как они хотели быть Империей, но Петр I под Полтавой не позволил им это сделать. Но шведы оставили по себе память на Окраине: дело в том, что не все казаки согласились предать Россию, а потому Мазепа приказал своим казакам-предателям повязывать на рукава сине-желтые ленты по цветам шведского флага, чтобы знать кто свой, а кто чужой. Шведы проиграли и ушли (поэтому шведы превратились в злобных гоблинов, ненавидящих Россию. ), а флаг жовто-блакитный остался на Украине до сих пор как память о предательстве Мазепы. Поэтому на Украине предательство не считается чем-то особенным. Они считают, что вовремя предать - это вовсе не предать, а предвидеть. Но и этого свидомиты не умеют. Коммунистический Китай выходит на первое место в мире, а придурошные свидомиты проводят декоммунизацию.
tvitov66 19 марта 2018 | 20:01
Страна метателей пурги
haldey 19 марта 2018 | 19:07
Мы никого не обвиняем, это Британия обвиняет без доказательств! Во истину д-лы... Или ЭМ лжет, что не в новинку, либо Шведы не выдерживают градуса накала, который бриты нагнетают в этом вопросе!
Успехов в понимании процессов!
zombeltrud 19 марта 2018 | 19:15
"Мы никого не обвиняем," ты от имени кого вещаешь, ротожопое, кто такие "мы" - пригожинские прошмандовки чтоле?
bigmaikl 19 марта 2018 | 19:37
haldey: Вот уж точно оправдываешь свой "ник"!
kobylamay_sosetutrampa 19 марта 2018 | 19:11
"Поводом стали утверждения Москвы об источнике яда. ..... Швеция могла быть источником нервно-паралитического вещества"-------------------- Очередное "дерьмо на вентиляторе" от " Йэхамацы". "Могла быть" - это не утверждение, а предположение.
zombeltrud 19 марта 2018 | 19:18
kobylamay_sosetutrampa: " от " Йэхамацы". "Могла быть" - это не утверждени" Возможно, что ты не только прошмандовка, но и сифилисная проститутка. Конечно это только предположение, не обижайся. Возможно ты просто честная вафлерша, а не сифилисная проститутка.
viktorova 19 марта 2018 | 19:12
Словакия, Швеция, Чехия... ещё три новые дружественные страны появились у России... да здравствуют мудрые дружественные высказывания Захаровой!
korikov 19 марта 2018 | 19:35
viktorova:
Подождите, если есть основания полагать, что в этих странах, Словакии, Швеции и Чехии могло производиться химическое оружие которым отравили Скрипаля из из-за чего, те же вышеперечисленные страны уже высказались с обвинением в сторону России мы должны мочать, чтобы не испортить с ними отношения?
Ну так, к слову Чехия согласилась на размещение на своей территории американского ПРО. Что-то и не пахнет от них дружелюбием.
viktorova 19 марта 2018 | 20:21
Это у вас Есть основания полагать? «Мы должны молчать» Вы от чьего лица пишете?
greying_eagle 19 марта 2018 | 20:03
viktorova: Не волнуйтесь, чехи со словаками придут за баблом как компенсацией и немедленно заткнутся. Вы в Швеции были? Единственное оружие у них это старинные ружья у фиктивной охраны их как бы короля, кот. приезжает во дворец на работу на велосипеде. Их можно троллить сколько угодно. Левые придурки даже слово "НАТО" боятся произнести вслух.
ura_123 19 марта 2018 | 19:19
Да,наплясалась Машка от большого ума...
andy66 19 марта 2018 | 19:20
"А может это Зинка взяла?" (С)
а Зинка может и обидеться, так что места мало будет (((
solonko 19 марта 2018 | 19:20
А заодно передадут поздравления Путину с избранием. Может быть.
grischa 19 марта 2018 | 19:23
Бесполезные заявления и импотентные действия вынуждают Муаммара Владимировича на дальнейшие действия. Он так и будет двигаться по закону эскалации конфликтов, так что пусть ждут продолжения. Из советского старья наверняка еще чего в загашнике осталось. Если бы после истории с Литвиненко дали бы по голове ответственным лицам как следует, рецидивов бы не было. Вот и фсё.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 19:26
Америкуанцы ьсказали "фас", кусать боятся, а тяфкать - пожалуйста
andrey_yrich__a 19 марта 2018 | 19:30
У шведов, есть "железный" аргумент - подлодки лежат на дне и молчат, на русском языке...
bigmaikl 19 марта 2018 | 19:35
У меня в коммуналке был сосед-пьяница. Он мог написать ночью тебе под дверь. А поди докажи!
Не напоминает?
laotszy 19 марта 2018 | 19:38
Какой заговор против невинного Владимира Владимировича.Просто халас!
Тут никакой Захаровой не хватит отбить атаки.
vebis 19 марта 2018 | 19:41
ДЖОНСОН НАЗВАЛ АБСУРДНЫМ ОТРИЦАНИЕ МОСКВОЙ ЕЕ ПРИЧАСТНОСТИ К ДЕЛУ СКРИПАЛЯ
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на встрече в Брюсселе в понедельник сказал своим коллегам из стран ЕС, что Россия, отрицая свою причастность к отравлению бывшего агента на территории Великобритании, применяет «классическую стратегию», пытаясь «скрыть иголку истины в стоге лжи и искажений».
По словам Джонсона, позиция России, продолжающей отрицать причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, «становится все более абсурдной».
greying_eagle 19 марта 2018 | 19:55
Заявление Евросоюза напоминает реплику интеллигента в его "диалоге" с жлобом-хулиганом, где первый "возражает" второму. Ввиду ненормативной лексики приводить текст не буду, но читатели могут догадаться. Путин, конечно, такое предвидел и сейчас презрительно посмеивается. Что с этих европейцев взять, пигмеи и умиротворители диктаторов, уже 100 лет как в этом упражняются.