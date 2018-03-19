Российского посла завтра вызывают в МИД Швеции из-за дела Сергея Скрипаля

Поводом стали утверждения Москвы об источнике яда.

Посол Виктор Татаринцев будет вызван в МИД из-за российских обвинений в том, что Швеция могла быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при покушении в Солсбери. Это сообщила пресс-секретарь шведского ведомства агентству «Рейтер». Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия и СССР не имеют отношения к химоружию «Новичок» и что наиболее вероятным источником его происхождения являются западные страны, где проводились исследования в этой области. По словам Захаровой, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США. В перечисленных европейских странах это официально опровергли.

С официальным заявлением сегодня выступил Евросоюз. Главы МИД стран ЕС осудили нападение в Солсбери и указали на вероятную причастность к нему России.