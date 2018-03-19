Завтра наступит астрономическая весна
Завтра, 20 марта, наступит астрономическая весна. В 19:15 по московскому времени наступит весеннее равноденствие, то есть, продолжительность дня и ночи на всей земле одинакова, — сообщили астрономы Московского планетария.
Метеорологи пока не прогнозируют весеннего потепления в центральной России. Минувшая ночь оказалась самой морозной в марте. Температура опускалась до минус 19,7 градуса.
В этом месяце температура воздуха на 4 градуса ниже средних многолетних значений.
Комментарии4
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zularin12 19 марта 2018 | 19:00
Завтра наступит астрономическая весна. Несмотря на мороз, всё равно приятно. Считанные дни до оттепели. А потом подснежники.....
tarxan 19 марта 2018 | 20:05
День весеннего равнодействия в ираноязычных и тюркоязычных странах отмечается как праздник Нового Года - Новруз. И иранцы и тюрки получили его себе как наследство от индоевропейские ариев, которые 5000 лет назад из области Подунавья пошли на восток, заселили степи Казахстана, Сибири до Енисея. Синьцзянь, Среднию Азию. И далее Иранское нагорье, Афганистан, Северную Индию, Пакистан. На своеи пути и происходили ассимиляции с другими народами.
Звали этого человека Заратуштра (Тот, кто погоняет верблюдов). Арий из рода Спитамы, сына Поурушаспы (Серолошадного).
«В стране Арианам Вайджа, что значит «Простор ариев», (степи Казахстана) жрец (маг) Заратуштра провозгласил веру в единственного и вечного бога творца всех прочих божеств (ахур) и всего благого – Ахура Мазду, «Господа Мудрость». Целью всех уверовавших стали «благая мысль», «благое слово» и «благое дело» - триада, которая в конце времен должна сокрушить Анхра Манью, «Злого Духа», несведующего в истине и зловредного предводителя демонов-дэвов. Что время начало последнего этапа существования мира приблизилось. Когда Добро и Зло будут отделены друг от друга. И когда каждый индивидуум может участвовать в уничтожении Зла и в установлении царства Добра, перед которым одинаково равны все преданные пастушеской жизни, и таким образом восстановить на земле рай с молочными реками».
tarxan 19 марта 2018 | 20:07
tarxan:
«Учение, созданное в стойбищах арийских пастушеских племен и перенявшее их поверия и мифы, не знало поначалу ни храмов, ни культовых сооружений. Арии молились и приносили жертвы на вершинах гор и холмов, у домашнего очага, на берегах рек и озер. Вначале зороастризм не прижился в степи - Туране, в среде скотоводческих ариев. Но спустившись вниз, зороастризм был воспринят земледельческими ариями - Ираном, через царей Персии. После долгих скитаний Заратуштра нашел прибежище у одного из царей-жрецов «арийских стран» Виштаспы (Восточный Иран), где его религия была принята как государственная. И потом стала распространяться на другие регионы уже под давлением власти.
tarxan 19 марта 2018 | 20:10
tarxan:
И это Заратуштра высчитал день весеннего равноденствия и назвал его Новым Годом - Новрузом.