Самолет с российскими паралимпийцами приземлился в московском аэропорту Шереметьево

Рейс прибыл без задержки. В аэропорту спортсменов встречали представители Минспорта, Федераций и Паралимпийского комитета России. Команда по сравнению с Сочи сократилась вдвое. Лишь 30 человек получили допуск международного паралимпийского комитета. Тем не менее российская сборная, которая выступала в нейтральном статусе смогла занять второе место в общекомандном зачете, уступив только американцам, которых было двое больше. У россиян 24 награды, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. На третьем месте канадцы. У них больше медалей в целом, столько же золотых, но меньше серебряных. Главными героинями Игр стали Екатерина Румянцева, которая выступала в классе стоя. Она выиграла в биатлоне и лыжах три золотых и серебряную медаль. Анна Миленина в том же классе и тех же дисциплинах стала двукратной паралимпийской чемпионкой и двукратным призером Игр. В классе слабовидящих Михалина Лысова завоевала две золотые, три серебряные и бронзовую медали. Как сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, Владимир Путин примет нашу команду лично. Спортсмены получат такое же вознаграждение, как и олимпийцы.

Предположительно, Президент России Владимир Путин поздравит паралимпийцев завтра 20 марта.