Самолет с российскими паралимпийцами приземлился в московском аэропорту Шереметьево
Рейс прибыл без задержки. В аэропорту спортсменов встречали представители Минспорта, Федераций и Паралимпийского комитета России. Команда по сравнению с Сочи сократилась вдвое. Лишь 30 человек получили допуск международного паралимпийского комитета. Тем не менее российская сборная, которая выступала в нейтральном статусе смогла занять второе место в общекомандном зачете, уступив только американцам, которых было двое больше. У россиян 24 награды, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. На третьем месте канадцы. У них больше медалей в целом, столько же золотых, но меньше серебряных. Главными героинями Игр стали Екатерина Румянцева, которая выступала в классе стоя. Она выиграла в биатлоне и лыжах три золотых и серебряную медаль. Анна Миленина в том же классе и тех же дисциплинах стала двукратной паралимпийской чемпионкой и двукратным призером Игр. В классе слабовидящих Михалина Лысова завоевала две золотые, три серебряные и бронзовую медали. Как сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, Владимир Путин примет нашу команду лично. Спортсмены получат такое же вознаграждение, как и олимпийцы.
Предположительно, Президент России Владимир Путин поздравит паралимпийцев завтра 20 марта.
Комментарии2
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max3446 19 марта 2018 | 19:10
Слава России, а вот США вечный позор!!
За пять месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 11,5% и составило $390 млрд
Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн. Об этом свидетельствуют официальные данные американского правительства, сообщает Интерфакс в понедельник, 19 марта.
На 15 марта долг составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд. Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года.
На прошлой неделе министерство финансов США сообщило, что дефицит госбюджета в феврале составил $215,2 млрд, что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($192 млрд). Доходы бюджета упали на 9,4% – до $155,6 млрд, в том числе сборы подоходного налога сократились на 2%.
dataan 19 марта 2018 | 19:47
Пиндосы купили ВАДА и МОК, и те, под их указку, убрали ни в чем не повинных атлетов паралимпийцев России с дороги. Вот пиндосы только таким способом и могут выигрывать соревнования.