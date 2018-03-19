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Эксклюзив Эха 18:41, 19 марта 2018

Пациенту Покровской больницы в Петербурге пришлось ночевать на полу

Ему даже не предоставили матрас — его привезла жена.

В больнице на Васильевском острове не хватает мест для пациентов. Людей размещают в коридоре. Причём кроватей на всех не хватает. Как рассказал «Эху Москвы» пациент по имени Георгий, один мужчина в Неврологическом отделении вынужден был провести минувшую ночь на полу.

По словам Георгия, сами сотрудники больницы сообщают о том, что пациентов на отделениях значительно больше, чем мест. Из-за этого есть проблемы с чистым бельем и едой. Именно работники «Покровской больницы» и попросили предать ситуацию огласке. Сам мужчина первую ночь в больнице также провёл в коридоре, но не на полу или кушетке, а на кровати. На следующий день он перевёлся в платную палату на освободившееся место.

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина пообещала дать комментарий в течение трёх дней и только после официального запроса. Сейчас представители медицинского учреждения отказываются рассказывать подробности.

Отметим, что на президентских выборах в этом медицинском учреждении 78 процентов электората проголосовало за Владимира Путина. Как утверждает пациент Георгий, ему выразить свою волю накануне не дали, так как от него своевременно не поступило специальное заявление.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 19 марта 2018 | 18:45

Ну дык, это ж высокодуховная и развитая Россия!!! Поэтому фюрер и простил многоярдные долги другим странам - у своих же граждан всего в достатке.

aleks50 Алексей Клубников 19 марта 2018 | 18:50

Какие на хрен кровати для пациентов. Кругом же враги, нужны ракеты, ну и дворцы для Вовы питерского.

alexander25101977 19 марта 2018 | 20:13

Но это ж так патриотично - подыхать на полу в одной из отечественных больниц! В какой-нибудь "поганой гейропе" такого патриотизму нету! Там почему-то в больницах все на койках!

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