Пациенту Покровской больницы в Петербурге пришлось ночевать на полу

Ему даже не предоставили матрас — его привезла жена.

В больнице на Васильевском острове не хватает мест для пациентов. Людей размещают в коридоре. Причём кроватей на всех не хватает. Как рассказал «Эху Москвы» пациент по имени Георгий, один мужчина в Неврологическом отделении вынужден был провести минувшую ночь на полу.

По словам Георгия, сами сотрудники больницы сообщают о том, что пациентов на отделениях значительно больше, чем мест. Из-за этого есть проблемы с чистым бельем и едой. Именно работники «Покровской больницы» и попросили предать ситуацию огласке. Сам мужчина первую ночь в больнице также провёл в коридоре, но не на полу или кушетке, а на кровати. На следующий день он перевёлся в платную палату на освободившееся место.

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина пообещала дать комментарий в течение трёх дней и только после официального запроса. Сейчас представители медицинского учреждения отказываются рассказывать подробности.

Отметим, что на президентских выборах в этом медицинском учреждении 78 процентов электората проголосовало за Владимира Путина. Как утверждает пациент Георгий, ему выразить свою волю накануне не дали, так как от него своевременно не поступило специальное заявление.