Журналист Юрий Дудь напомнил кандидату Павлу Грудинину об их споре
В своем Инстаграме Дудь опубликовал фотографию бритвенного станка.
Павел Грудинин сказал, что выполнит свое обещание сбрить усы, если Дудь на камеру скажет, что выборы были честными.
Кандидат заявил о многочисленных нарушениях в ходе голосования 18 марта.
Грудинин показал худший результат для КПРФ на выборах президента. в 2012 году Геннадий Зюганов набрал 17%.
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