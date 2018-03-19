Журналист Юрий Дудь напомнил кандидату Павлу Грудинину об их споре

В своем Инстаграме Дудь опубликовал фотографию бритвенного станка.

Павел Грудинин сказал, что выполнит свое обещание сбрить усы, если Дудь на камеру скажет, что выборы были честными.

Кандидат заявил о многочисленных нарушениях в ходе голосования 18 марта.

Грудинин показал худший результат для КПРФ на выборах президента. в 2012 году Геннадий Зюганов набрал 17%.