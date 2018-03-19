Комиссия Госдумы по депутатской этике на этой неделе рассмотрит жалобы на домогательства со стороны Слуцкого
Комиссия Госдумы по депутатской этике на этой неделе рассмотрит жалобы журналисток на сексуальные домогательства со стороны руководителя Комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Заседание пройдет в закрытом режиме, — рассказал «Эху Москвы» глава Комиссии Отари Аршба.
Слуцкого обвинили в домогательствах заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова и продюсер телеканала «Дождь " Дарья Жук.
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 19 марта 2018 | 18:41
Свой в доску , наградят, говорухин заступится.