Преподаватели литературы выступили против новых образовательных стандартов

Согласно новым нормам, школьники будут изучать 235 произведений за пять лет.

В открытом письме, опубликованном на сайте Гильдии словесников говорится, что проект стандарта, подготовленный Минобрнауки, непрофессионален, содержит множество противоречий и подрывает авторитет российского образования, а также грубо нарушает права детей.

Введение этих стандартов станет шагом назад в изучении литературы, — считает преподаватель школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова.

Кроме того, список, предложенный Минобрнауки морально устарел – считает филолог и педагог Евгения Абелюк. По мнению Абелюк, родители школьников тоже не должны оставаться в стороне от обсуждения.

Преподаватели литературы утверждают, что мнение профессионального сообщества в Минобрнауки не учитывали.