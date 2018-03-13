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Эксклюзив Эха 18:37, 19 марта 2018

Преподаватели литературы выступили против новых образовательных стандартов

Согласно новым нормам, школьники будут изучать 235 произведений за пять лет.

В открытом письме, опубликованном на сайте Гильдии словесников говорится, что проект стандарта, подготовленный Минобрнауки, непрофессионален, содержит множество противоречий и подрывает авторитет российского образования, а также грубо нарушает права детей.

Введение этих стандартов станет шагом назад в изучении литературы, — считает преподаватель школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова.

Кроме того, список, предложенный Минобрнауки морально устарел – считает филолог и  педагог Евгения Абелюк. По  мнению Абелюк, родители школьников тоже не должны оставаться в стороне от обсуждения.

Преподаватели литературы утверждают, что мнение профессионального сообщества в  Минобрнауки не учитывали.

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