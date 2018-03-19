Боец без правил Вячеслав Дацик получил 3,5 года тюрьмы за устроенный им Марш Проституток в центре Петербурга
Решение, которое вынес сегодня Василеостровский райсуд, было предсказуемым. Ранее прокуратура потребовала жесткого наказания. А все, кто выступал на заседании, поддержали позицию следствия.
В суде говорилось о том, что боец без правил вместе со своими сторонниками ворвался в квартиру на Васильевском острове, напал с железным прутом на женщину, выломал дверь в одну из комнат и избил еще трех человек. Затем Дацик заставил женщин выйти на улицу в обнаженном виде и довел их до отдела полиции. В ходе второго нападения боец пришел в отель, который он принял за бордель и вытащил в коридор женщину, которая отдыхала в своем номере — это была постоялица. По двум эпизодам Вячеслава Дацика обвинили в нарушении неприкосновенности жилища, разбое и нанесении побоев.
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Судья Юрий Гершевский также ранее потребовал усилить охрану здания. Поэтому во время каждого рассмотрения, на его территории дежурили автоматчики и ОМОН.
Ранее Дацика экстрадировали из Норвегии. Мужчина бежал туда из психбольницы. Как именно — доподлинно неизвестно. Норвежские издания писали, что он перебрался туда на плоту
Адвокат Дацика сказал журналистам, что тот пока не решил, будет ли его подавать жалобу на приговор.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт